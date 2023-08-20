Лікарі радять у спекотні дні дотримуватися норми: скільки кави можна пити на день

Мабуть, у кожного з нас ранок починається з кави. Адже хочеться прокинутися та отримати заряд енергії на увесь день. Однак, якщо пити забагато цього напою, то можна нашкодити своєму здоров’ю. Якщо бажаєте дізнатися, скільки чашок кави можна пити в день, яка денна норма напою корисна для здооров'я – читайте далі.

Яка кількість кави допустима на день?

Щоб дати відповідь на це запитання, потрібно врахувати стать та вік людини, вагу, спосіб життя та загальне самопочуття. Зазвичай, дієтологи рекомендують вживати не більше чотирьохсот міліграм кофеїну на добу, що дорівнює 3-4 чашкам кави. Однак лікарі зауважують: якщо є проблеми з тиском, зі сном, також вагітним жінкам, то варто зменшити споживання кави до однієї порції. Коли є занадто сильна реакція на кофеїн, тоді слід звернутися до лікаря.

Як правильно пити каву, щоб була користь для здоров’я?

Кавовий напій може бути корисним для здоров’я, якщо його вживати, дотримуючись деяких правил.

Не слід додавати занадто багато цукру та молока у напій. Це може зменшити корисний вплив кави та збільшити кількість калорій, які ви споживаєте.

Останній прийом кави повинен бути о 16:00, оскільки після вживання напою збільшується рівень кортизолу в організмі, через що можуть виникнути проблеми зі сном.

Після вживання кави варто випити склянку води, щоб зберегти водний баланс в організмі, бо кава може викликати зневоднення.

Не пийте каву з різноманітними добавками – карамеллю та сиропами, оскільки вони містять багато цукру, що може бути шкідливим для здоров’я.

Денна норма кави для людини під час літньої спеки

Лікарі радять враховувати свої особисті потреби та стан здоров’я. Кава містить антиоксиданти, тому у належній кількості може бути корисною для здоров’я. Але у спекотні дні її вживання варто зменшити до 1-2 чашок. Оскільки кофеїн, який міститься у каві, може підвищувати артеріальний тиск та пришвидшувати серцевий ритм. Також надмірне вживання кави може призвести до проблем зі сном, викликати тривожні стани та навіть депресію. Тому лікарі радять вживати замість кави напої, що також містять кофеїн, це зелений чай та чаї з різноманітних трав.

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