Лікарі рекомендують: чому необхідно носити взуття в приміщенні

Із популярністю віддаленої роботи все більше людей ходять босоніж цілий день – і все більше людей відчувають біль у стопах.

Докторка Прія Партхасараті розповіла TIME, що за останні декілька років спостерігається "значне збільшення" людей, які відчувають біль у стопах.

Однак є простий спосіб уникнути болю, розтягнень і переломів: носити взуття вдома. "Це має величезне значення", - каже Партхасараті.

Доктор Джекі Сутера, нью-йоркський ортопед, каже, що люди не усвідомлюють, скільки часу вони проводять вдома, ходячи босоніж твердою підлогою.

"Ви встаєте і ходите кухнею, нарізаєте овочі, прибираєте, піднімаєтеся і спускаєтеся сходами, щоб випрати білизну", - сказав він.

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Оскільки тверда підлога не забезпечує жодної підтримки чи амортизації, удар припадає на жирову подушечку стопи. Тиск на стопу, що повторюється тижнями і місяцями, може спричинити запалення і, зрештою, призвести до серйозніших проблем, таких як підошовний фасціїт або тендиніт ахіллового сухожилля.

"Він може мігрувати догори, спричиняючи біль у колінах, стегнах і спині", - каже Партхасараті. "Ніхто не повинен постійно ходити паркетною підлогоюі. Це дуже відрізняється від ходіння м'якою, трав'янистою місцевістю або пляжем. Ви ходите штучною деревиною".

Паркетна підлога – не єдиний винуватець. Ходіння босоніж також залишає більше шансів спіткнутися об щось, наштовхнутися на меблі або зачепити палець на нозі, а взуття забезпечує більшу стійкість, ніж ходіння босоніж або в шкарпетках.

Люди, які користуються стоячими столами або просто стоять під час роботи цілий день, можуть виснажувати свої ноги і призводити до захворювань стоп, тому Партхасараті радить використовувати антивтомний килимок для підлоги в парі з кросівками.

Але підійде не будь-яке взуття.

Якщо ви перевертаєте взуття догори низом і бачите, що підошви дуже зношені, це означає, що вони нерівні і вам потрібна нова пара. Те ж саме стосується і того, якщо ви можете зігнути взуття повністю навпіл, розповіла виданню докторка Ніколь Бруйетт, старша хірургиня-ортопединя з Henry Ford Health в Детройті.

"Кожна людина має природне склепіння стопи, або, якщо у неї плоскостопість, їй потрібне природне склепіння", - сказала вона. "Я переконуюся, що у взутті це передбачено – ви можете перевірити, чи є невеликий гребінь посередині стопи, на підошві".

Капці можуть бути нормальними, але вони можуть не забезпечувати належну підтримку, якої ви потребуєте. Пара із зовнішньою підошвою забезпечить належну підтримку склепіння.

А якщо ви боїтеся мікробів, то і тут є просте рішення – придбайте пару взуття, спеціально призначену для носіння в приміщенні. Прийшовши додому, зніміть взуття для вулиці і перевзуйтеся у домашнє.

Нагадаємо, раніше експерти назвали 5 щоденних звичок, які руйнують ваші суглоби. Сучасний спосіб життя людини далекий від ідеального і це має вплив на загальний стан здоровʼя людини.

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