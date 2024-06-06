Лікарі рекомендують обов'язково їсти це м'ясо після 50: прискорює метаболізм і спалює зайвий жир

Після п’ятдесяти років метаболізм починає різко сповільнюватися, що одразу позначається на здоров’ї людини. Тому в раціон треба додавати продукти, які будуть легко засвоюватися і міститимуть усі необхідні корисні речовини. Зокрема, у зрілому віці необхідно їсти м’ясо, яке має залізо та білок, тому найлегше засвоюється організмом і впливає на покращення обміну речовин.

Які види м’яса треба їсти усім після 50, щоб прискорити обмін речовин і спалити зайвий жир

Нежирна яловичина. Це нежирний вид м’яса, що містить залізо, цинк та вітаміни групи В, воно вкрай дієтичне, проте поживне та корисне. Якщо регулярно вживати яловичину, то пришвидшиться метаболізм, покращиться процес кровотворення, зміцниться нервова система й активується робота мозку. До того ж яловиче м’ясо на 100 грамів містить лише 5 грамів жиру та 95 міліграмів холестерину, тому воно є ідеальним дієтичним продуктом.

Це нежирний вид м’яса, що містить залізо, цинк та вітаміни групи В, воно вкрай дієтичне, проте поживне та корисне. Якщо регулярно вживати яловичину, то пришвидшиться метаболізм, покращиться процес кровотворення, зміцниться нервова система й активується робота мозку. До того ж яловиче м’ясо на 100 грамів містить лише 5 грамів жиру та 95 міліграмів холестерину, тому воно є ідеальним дієтичним продуктом. Свиняча вирізка. Це м’ясо забезпечує організм білком, який є будівельним матеріалом для клітин всього організму. Тому його треба їсти для нарощення м’язової тканини. Також вирізка є потужним джерелом гемового заліза, що підвищує рівень гемоглобіну в крові.

Це м’ясо забезпечує організм білком, який є будівельним матеріалом для клітин всього організму. Тому його треба їсти для нарощення м’язової тканини. Також вирізка є потужним джерелом гемового заліза, що підвищує рівень гемоглобіну в крові. Курятина. Це м’ясо здатне розганяти обмін речовин та спалювати зайвий жир на тілі, активуючи ріст м’язової тканини. Медики зазначають, що в курятині міститься купа вітамінів – А, С, Е, В1, В2, В3, В5, В6, В9, які вкрай необхідні організмові. Найкориснішою частиною курки вважається грудка, яка містить мінімальну кількість жиру, цукрів та крохмалю.

Це м’ясо здатне розганяти обмін речовин та спалювати зайвий жир на тілі, активуючи ріст м’язової тканини. Медики зазначають, що в курятині міститься купа вітамінів – А, С, Е, В1, В2, В3, В5, В6, В9, які вкрай необхідні організмові. Найкориснішою частиною курки вважається грудка, яка містить мінімальну кількість жиру, цукрів та крохмалю. Кроляче м’ясо. Дієтологи вважають цей вид м’яса найкориснішим, оскільки воно нормалізує обмін речовин. Кролятина на сто грамів містить лише 170 ккал і 9% жиру тваринного походження. Також м’ясо багате на білок, тому необхідне людям похилого віку, дітям і мамам-годувальницям. Якщо є захворювання серця й судин, органів ШКТ та печінки — кролятина також обов’язкова до вживання.

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