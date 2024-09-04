Лікарі рекомендують восени поповнити дефіцит цього вітаміну, інакше ламатимуться кістки

Кісткова тканина буде крихкою та пористою, якщо в організмі не вистачатиме цієї сполуки.
Це вітаміни К, який бере участь в утворенні остеокальцину – білка, який сприяє мінералізації кісток. Лікарі рекомендують вживати восени продукти з умістом цього мікроелементу всім, особливо тим, кому за 50. Оскільки в такому віці кістки стають більш крихкими, виникає остеопороз, запалення хрящів та інші проблеми із суглобами. Розповідаємо, яка біологічна роль вітаміну К для організму, в яких продуктах міститься.
Що таке вітамін К: які його форми
Вітамін К – це жиророзчинний вітамін, який сприяє згортанню крові, зміцненню кісток та пригнічує ріст ракових клітин. Існує три форми цієї сполуки:
- вітамін K1 (філохінон);
- вітамін K2 (менахінон);
- вітамін K3 (менафтон), який є синтетичною формою вітаміну K і не призначений для вживання.
Медики говорять, що люди, у яких достатній вміст вітаміну К в організмі, мають міцні кістки, зуби, нігті та волосся. А дефіцит сполуки призводить до захворювання на остеопороз.
Також науковці довели, що вітамін К може допомогти від ішемічної хвороби серця та розвитку онкології. Зокрема вітамін К2 пригнічує зростання ракових клітин та знижує ризик розвитку раку простати та легень.
Яка біологічна роль вітаміну К в організмі людини
- Робить судини більш міцними та еластичними, знижуючи ризик великої втрати крові.
- Підвищує витривалість до фізичних навантажень і допомагає виробляти енергію.
- Підтримує належну роботу шлунково-кишкового тракту та роботу м’язової тканини.
- Запобігає утворенню каменів у нирках.
- Захищає організм від запальних процесів.
- Допомагає виробленню інсуліну.
- Бере активну участь у синтезі сфинголіпідів, які є складовими мембран нервових клітин.
- Запобігає появі ракових клітин.
Де міститься вітамін К
Найбільше вітаміну К містять зелені овочі – шпинат, броколі, хрестоцвітні овочі, спаржа, петрушка, артишоки, квасоля, цибуля-порей, горох і пастернак, а також морква та чорниця. Серед рекордсменів по вмісту вітаміну К2 капуста білокачанна, броколі, крес-салат, шпинат, рапсова, кукурудзяна і соєва олії.
Сполука також міститься у зеленій квасолі, огірках, авокадо, оливковій олії, печінці телят, яловичині або свинині, а також у молочних продуктах.
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