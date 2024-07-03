Лікарі рекомендують їсти огірки щодня: знижують артеріальний тиск, зміцнюють кістки

Це дієтичний овоч, який насичує наш організм вологою, рослинною клітковиною, вітамінами й антиоксидантами.
Розповідаємо, яка користь огірків для здоров’я і чому лікарі рекомендують їсти їх щодня.
Які 7 корисних властивостей огірків: навіщо їх їсти щодня
- Підтримують здоров’я кісток. Огірки містять вітамін К, який зміцнює кісткову тканину і є будівельним матеріалом для неї. Один огірок містить до 40% добової норми вітаміну К для організму людини.
- Освіжають дихання. Овоч містить фітохімічні речовини та воду, тому здатен забезпечити свіжість ротової порожнини. Оскільки досить часто сухість у роті викликає неприємний запах, а огірки завдяки воді у своєму складі вирішують цю проблему.
- Знижують артеріальний тиск. У 2017 році було проведено дослідження, в якому взяли участь люди похилого віку, які мали проблеми з тиском. Учасники експерименту кожного дня випивали сік з одного огірка, що допомогло їм унормувати високий кров’яний тиск.
- Нівелюють ризик захворювання на діабет ІІ типу. Огірки мають низький глікемічний індекс, тому захищають організм від появи діабету ІІ типу. Але варто враховувати, що для тих, хто у групі ризику, буде корисним відмовитися від червоного м’яса та вуглеводів.
- Зволоження організму. Щоб відновити водний баланс в організмі, можна їсти огірки, які здатні підвищити рівень зволоження та належне функціонування всіх систем нашого тіла, особливо у спеку.
- Допомагають швидше схуднути. Завдяки вмісту води огірки дуже ситні, тому їх споживання забезпечить тривале насичення. Таким чином зменшиться споживання калорій, що посприяє швидшому схудненню.
- Допоможуть уникнути закрепів. Овочі містять велику кількість рослинної клітковини та води, тому вони допомагають уникнути запорів. Огірки можна додавати у салати, заправлені оливковою олією, що збільшить їхню користь в рази.
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