Лікарі рекомендують їсти огірки щодня: знижують артеріальний тиск, зміцнюють кістки

Це дієтичний овоч, який насичує наш організм вологою, рослинною клітковиною, вітамінами й антиоксидантами.

Розповідаємо, яка користь огірків для здоров’я і чому лікарі рекомендують їсти їх щодня.

Які 7 корисних властивостей огірків: навіщо їх їсти щодня

Підтримують здоров’я кісток. Огірки містять вітамін К, який зміцнює кісткову тканину і є будівельним матеріалом для неї. Один огірок містить до 40% добової норми вітаміну К для організму людини.

Огірки містять вітамін К, який зміцнює кісткову тканину і є будівельним матеріалом для неї. Один огірок містить до 40% добової норми вітаміну К для організму людини. Освіжають дихання. Овоч містить фітохімічні речовини та воду, тому здатен забезпечити свіжість ротової порожнини. Оскільки досить часто сухість у роті викликає неприємний запах, а огірки завдяки воді у своєму складі вирішують цю проблему.

Овоч містить фітохімічні речовини та воду, тому здатен забезпечити свіжість ротової порожнини. Оскільки досить часто сухість у роті викликає неприємний запах, а огірки завдяки воді у своєму складі вирішують цю проблему. Знижують артеріальний тиск. У 2017 році було проведено дослідження, в якому взяли участь люди похилого віку, які мали проблеми з тиском. Учасники експерименту кожного дня випивали сік з одного огірка, що допомогло їм унормувати високий кров’яний тиск.

У 2017 році було проведено дослідження, в якому взяли участь люди похилого віку, які мали проблеми з тиском. Учасники експерименту кожного дня випивали сік з одного огірка, що допомогло їм унормувати високий кров’яний тиск. Нівелюють ризик захворювання на діабет ІІ типу. Огірки мають низький глікемічний індекс, тому захищають організм від появи діабету ІІ типу. Але варто враховувати, що для тих, хто у групі ризику, буде корисним відмовитися від червоного м’яса та вуглеводів.

Огірки мають низький глікемічний індекс, тому захищають організм від появи діабету ІІ типу. Але варто враховувати, що для тих, хто у групі ризику, буде корисним відмовитися від червоного м’яса та вуглеводів. Зволоження організму. Щоб відновити водний баланс в організмі, можна їсти огірки, які здатні підвищити рівень зволоження та належне функціонування всіх систем нашого тіла, особливо у спеку.

Щоб відновити водний баланс в організмі, можна їсти огірки, які здатні підвищити рівень зволоження та належне функціонування всіх систем нашого тіла, особливо у спеку. Допомагають швидше схуднути. Завдяки вмісту води огірки дуже ситні, тому їх споживання забезпечить тривале насичення. Таким чином зменшиться споживання калорій, що посприяє швидшому схудненню.

Завдяки вмісту води огірки дуже ситні, тому їх споживання забезпечить тривале насичення. Таким чином зменшиться споживання калорій, що посприяє швидшому схудненню. Допоможуть уникнути закрепів. Овочі містять велику кількість рослинної клітковини та води, тому вони допомагають уникнути запорів. Огірки можна додавати у салати, заправлені оливковою олією, що збільшить їхню користь в рази.

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