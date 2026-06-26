Лікарі рятують жінку через сон біля басейну: що сталося

Басейн / © Pixabay

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У США звичайна спроба відпочити біля басейну завершилася катастрофою для 82-річної Бетті-Лу Саммер із Сан-Тан-Веллі, що неподалік Фінікса, штат Аризона. Пенсіонерка заснула під палящими променями на металевому стільці в умовах екстремальної спеки, коли температура повітря перевищувала 40°C.

Про це пише ladbible.

Жінка відпочивала на території громадського басейну і задрімала. Вона провела під відкритим сонцем близько години, перш ніж інші відвідувачі помітили, що літня жінка перестала реагувати на зовнішні подразники. Очевидці негайно викликали бригаду швидкої допомоги, накрили постраждалу мокрими рушниками та перенесли в тінь.

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Бетті-Лу Саммер госпіталізували до найближчої лікарні у критичному стані. Медики діагностували у пацієнтки важкий тепловий удар, опіки 30 відсотків тіла та поліорганну недостатність. Донька постраждалої, Мішель Габберт, яка сама є лікарем, розповіла про перші хвилини інциденту.

«Вона позасмагала, легла, заснула, трохи задрімала, а потім перестала реагувати. У неї були опіки по всьому тілу, пухирі», — поділилася Габберт.

Як з’ясувалося згодом, критичні травми пенсіонерки були викликані не лише прямим сонячним випромінюванням. Розпечений під сонцем металевий стілець буквально засмажив її шкіру у місцях зіткнення. Через тепловий удар у жінки розвинувся гіповолемічний шок та відмовили нирки. Постраждалу підключили до апарату штучної вентиляції легенів та призначили діаліз, а також провели серію хірургічних операцій із видалення пошкоджених тканин.

Постраждала жінка / © Фото з відкритих джерел

«Кінчик її мізинця, який торкався металевого стільця, повністю, цілком зник. Усі місця, які стикалися з металом стільця, були повністю обпалені. Вся передня частина її тіла, аж до м’язів і кісток, обгоріла. І це серйозно», — додала Габберт.

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Наразі лікарі продовжують виборювати життя жінки в реанімаційному відділенні. Родина Бетті-Лу сподівається, що їхня історія стане серйозним попередженням для інших людей про небезпеку тривалого перебування на відкритому повітрі влітку без належного захисту.

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