Лікарі розповіли, як знизити тиск без пігулок

Підвищений тиск сьогодні входить до переліку найбільш поширених хронічних хвороб у світі. Медики наголошують: у багатьох випадках серйозних наслідків можна уникнути, якщо своєчасно скоригувати харчування та змінити щоденні звички.

Продукти, що підтримують здоров’я судин

Фрукти та овочі. Вони багаті на антиоксиданти та мікроелементи, які допомагають зберігати еластичність судин. Особливу увагу варто звернути на банани — високий вміст калію сприяє стабілізації артеріального тиску.

Гіркий шоколад. Наукові огляди довели, що вживання невеликої кількості якісного шоколаду з вмістом какао понад 70% позитивно впливає на показники тиску у людей із гіпертонією чи схильністю до неї.

Вівсянка. Клітковина й бета-глюкан у складі вівса допомагають зменшити рівень «поганого» холестерину, а це напряму знижує навантаження на серцево-судинну систему.

Часник. Природні сполуки часнику стимулюють утворення оксиду азоту, який розширює судини та покращує кровотік.

Ферментовані продукти. Натуральний йогурт, квашені овочі, комбуча або яблучний оцет можуть мати помірний, але позитивний вплив на рівень артеріального тиску, що підтверджується низкою досліджень.

Що може зашкодити

Алкоголь. Постійне його вживання є одним із чинників розвитку гіпертонії. Лікарі нагадують: навіть невеликі дози з часом здатні призвести до стабільного підвищення тиску.

Кава. Більше чотирьох чашок на день можуть спричинити небажаний підйом показників, особливо у людей з підвищеною чутливістю до кофеїну.

Сіль. Надмірне споживання солі напряму пов’язане з розвитком високого тиску. Зменшення кількості солоної їжі у раціоні здатне знизити тиск у середньому на 5–6 мм рт. ст.

