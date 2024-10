Лікарі шоковані: чоловік запхав собі в анус 12-сантиметрову бляшанку з-під газованки (фото)

На Тайвані лікарі були шоковані, коли виявили бляшанку з-під безалкогольного напою в задньому проході чоловіка.

Про це пише Need To Know.

Пацієнт звернувся до відділення невідкладної допомоги після того, як відчув біль у животі і не міг нормально випорожнитися протягом трьох днів. Після проходження рентгену стало зрозуміло, чому.

У 50-річного чоловіка в анусі застрягла бляшанка довжиною близько 12 см і діаметром майже 5 см.

Лікарі не змогли витягти бляшанку голими руками.

Чоловік вставив собі в анус бляшанку / Фото: Jam Press

Директор відділення колоректальної хірургії Шао Яньчен і Шен Мінгінь видалили предмет під час двогодинної операції. Щоб розслабити сфінктер пацієнта, знадобився загальний наркоз.

Спочатку лікарі спробували використати малоінвазивні трансанальні інструменти для видалення стороннього предмета. Але краї предмета були занадто гладкими, щоб забезпечити достатнє захоплення.

Тоді вони помітили, що язичок, яким відкривали банку, був спрямований назовні, що допомогло безпечно витягти предмет.

Чоловік вставив собі в анус бляшанку / Фото: Jam Press

Пацієнт одужав і був виписаний з лікарні наступного дня. Шао, який працює в лікарні Китайського медичного університету Хсінчу, підкреслив, що пацієнту надзвичайно пощастило: "Люди вдаються до стимулювальної поведінки з цікавості, але це може призвести до серйозних наслідків. Чужорідне тіло може спричинити некроз або розрив кишківника, що спричинить важку внутрішньочеревну інфекцію, а після операції може знадобитися штучний анус. Я працюю в цій галузі вже 10 років, і мені доводилося стикатися з випадками, коли в анус вставляли дивні предмети, такі як пляшки з-під вина, батарейки тощо. Я закликаю вас не вдаватися до небезпечних дій".

Чоловік вставив собі в анус бляшанку / Фото: Jam Press

Нагадаємо, через відео з TikTok 8-річний хлопчик у Львові вставив собі в анус деталь Lego. Під час огляду пацієнта, якого до лікарні доправили батьки, було виявлено пошкодження слизової товстої кишки.

