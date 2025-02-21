Лікарі швидкої допомоги назвали найпоширеніші травми під час сексу

Медики розповіли про травми та про позу, яка спричиняє найбільше нещасних випадків.

Секс асоціюється із задоволенням і близькістю, але інколи він може призвести до неприємних наслідків. Приміром, жінка травмувалася під час сексу та втратила п'ять років пам'яті.

Лікарі швидкої допомоги розповіли Daily Mail про найпоширеніші сексуальні травми, з якими вони стикаються на роботі.

Загалом, за їхніми словами, чоловіки набагато частіше звертаються з травмами, ніж жінки, і що ці пацієнти, як правило, у віці від 20 до 40 років.

Лікарі також зазначили, що пацієнти, зазвичай, чекають від декількох годин до декількох днів, перш ніж звернутися до них, але наполегливо рекомендують не робити цього, оскільки вкрай важливо отримати негайну допомогу.

Доктор Баррі Ган, лікар швидкої допомоги в Нью-Йорку, сказав: "Більшість травм, які я бачу, насправді стосуються чоловіків і області пеніса... де кровоносні судини розриваються в пенісі, і пеніс деформується і набрякає".

Докторка Дарріс Гіллеспі, лікарка швидкої допомоги в Джорджії, додала, що будь-яка позиція, яка не є місіонерською, несе в собі ризик пошкодження пеніса, а інші лікарі стверджують, що позиція "зворотна ковбойка" є найбільш небезпечною для чоловіка знизу.

І хоча іграшки можуть принести збудження в спальню, вони також схильні до інфекцій та ускладнень. Акт введення сторонніх предметів у своє тіло також може бути надзвичайно ризикованим.

Нижче наведено перелік найпоширеніших травм у довільному порядку:

Тріщина пеніса

Обидва лікарі зазначили, що серед найпоширеніших травм, пов'язаних зі статевим життям, з якими вони звертаються до пацієнтів, є перелом пеніса, або "тріщина пеніса".

Це коли пеніс був пошкоджений згинанням або "сильним ударом", розриваючи кровоносні судини всередині і, можливо, спричиняючи набряк і синці.

Докторка Гіллеспі каже: "У пенісі немає кісток, але є велика кількість губчастої тканини. Вона стає твердою і набрякає кров'ю під час збудження, але в деяких випадках люди можуть також зламати цю тканину".

Доктор Ган додав: "Це дуже серйозна травма, і насправді одна з найпоширеніших травм, які ми бачимо, пов'язаних із сексом".

Пацієнти, які постраждали внаслідок цієї травми, іноді повідомляють, що чують хрускіт або тріск, за яким слідує набряк пеніса або раптова втрата ерекції. Також може бути сильна кровотеча.

Медики лікують переломи пеніса за допомогою хірургічного втручання, щоб відновити пошкоджену тканину за допомогою швів. Відновлення після травми може зайняти до шести тижнів.

Защемлення кільця для пеніса

Кільце для пеніса – це різновид секс-іграшки, що використовується для тривалого підтримання ерекції. Його надягають навколо основи пеніса, зазвичай під час сексуальної активності, і воно дозволяє крові надходити до органу, але не виходити з нього.

Однак у деяких випадках кільце може застрягти через те, що пеніс занадто збільшився від крові, і кров не може витікати, що призводить до поїздки до лікарні швидкої допомоги.

Докторка Гіллеспі каже: "Якщо пацієнт не вирішить цю проблему якнайшвидше, він може постраждати на пошкодження пеніса, оскільки тканині не вистачає кисню і нової крові".

Щоб вилікувати травму, лікарі відрізали кільце пеніса, не пошкодивши при цьому навколишні тканини пеніса.

Докторка Гіллеспі додала, що пацієнти, як правило, чекали дві-три години, перш ніж звернутися за допомогою.

Лікарі зазначили, що пацієнти також можуть надходити з постійною ерекцією після приймання надмірної кількості віагри, хоча це трапляється набагато рідше.

Травми піхви

Під час сексу може бути травмований не лише пеніс, обидва лікарі стверджують, що під час занять коханням можна також отримати синці або порізи піхви.

Доктор Гіллеспі сказала, що це може бути спричинено недостатньою кількості змазки. Вона попередила: "Ці вагінальні розриви і травми можуть призвести до великої крововтрати, якщо вони досить великі".

Якщо розриви стосуються лише внутрішньої оболонки піхви, лікарі, як правило, залишають їх для самостійного загоєння. Але якщо розриви також зачіпають м'язовий шар піхви, пацієнткам може знадобитися накладання швів.

Доктор Ган розповів про подібний випадок, коли жінка обпекла піхву окропом невдовзі після пологів. Він пригадав: "У мене був один випадок, він не був пов'язаний із сексуальними стосунками, але жінка народила, і після пологів їй сказали пропарити піхву, щоб прискорити відновлення. Вона сиділа навпочіпки над мискою з окропом, послизнулася... і фактично занурила свої інтимні частини в окріп".

Сторонні предмети

За словами лікарів, пацієнти також приходять до відділення швидкої допомоги з предметами в прямій кишці, зокрема це були пляшки, макет Статуї Свободи і навіть скляні лампочки. Люди можуть засовувати ці предмети в себе заради сексуального задоволення, але потім виявляють, що більше не можуть їх витягти.

Медики кажуть, що це відбувається тому, що предмети можуть прилипати до заднього проходу і створювати вакуум. Предмети, які мають ребристу поверхню і не мають основи, мають більше шансів застрягти.

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Докторка Гіллеспі сказала: "Ми бачимо людей, які використовували якийсь пристрій для стимуляції або щось інше, що потім застрягло там, і вони не могли його витягти. Час від часу ми бачимо більш небезпечні предмети, наприклад, скло, яке може розбитися, а це означає, що нам потрібно провести операцію, щоб його видалити".

Об'єкти можуть бути вилучені вручну лікарями, які використовують руки або спеціальні медичні інструменти. Якщо предмет скляний, то для його швидкого вилучення застосовують хірургічне втручання.

Обидва лікарі сказали, що не бачили випадків, коли пацієнти засовують предмети в уретру – трубку, що проходить через пеніс і виводить сечу і сперму з організму, але вони зазначили, що про такі випадки повідомлялося в медичній літературі.

Серцевий напад під час сексу

За даними спостережень, близько 805 000 американців щороку страждають на серцевий напад, причому деякі з них були спровоковані сексом.

Докторка Гіллеспі поділилася: "Я бачила людей, у яких під час статевого акту стався серцевий напад і зупинка серця. Іноді після цього у людей також розвивається сильний головний біль, а потім відбувається розрив аневризми. Це, як правило, трапляється у людей літнього віку та у тих, хто не має достатньої фізичної активності".

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Вона каже, що серцевий напад може спіткати будь-кого, хто має проблеми з серцем, але ця травма, як правило, пов'язана з літніми людьми.

Під час сексу люди відчувають раптовий приплив гормонів задоволення, які значно підвищують частоту серцевих скорочень. Якщо серце вже має ускладнення, то така активність може призвести до серцевого нападу.

За даними Університету штату Огайо, головною тривожною ознакою серцевого нападу під час сексу є раптовий біль у грудях, який не минає. Інші ознаки серцевих захворювань, які можуть проявитися лише в спальні, містять еректильну дисфункцію, хропіння і прискорене серцебиття під час відпочинку.

Нагадаємо, 54-річний чоловік засунув до уретри пінцет. Чоловік кричав від болю після того, як предмет застряг.

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