Лікарі столичного "Охматдиту" оглядають дітей у регіонах, що перебували під російською окупацією

Лікарі столичного "Охматдиту" оглядають дітей у регіонах, що перебували під російською окупацією

Лише за минулий тиждень поглиблений медичний огляд на виїздах проведено 138 дітям.

Лікарі НДСЛ "Охматдит" проводять виїзні консультації дітей у регіонах, які перебували під російською окупацією.

Медичну допомогу вже отримали діти та підлітки у селах Синяк і Бабинці Бучанського району, повідомили у МОЗ.

Крім того, медики провели консультативні прийоми в селі Миронівка, куди прибуло багато біженців, та у Прилуках Чернігівської області (через бойові дії мешканці не мали доступу до медичної допомоги в обласному центрі).

У приміщеннях місцевих навчальних закладів організували кабінети для прийому дітей та підлітків, де наразі консультують педіатри, ортопеди, хірурги, урологи, гінекологи, психологи, кардіологи, ендокринологи, неврологи, гастроентерологи, алергологи, окулісти, ЛОР-спеціалісти, стоматологи.

Також пацієнтам роблять ЕКГ- та УЗД-моніторинги, працює виїзна лабораторія.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 78-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.