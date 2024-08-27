Лікарі видалили 30-кілограмову пухлину з живота жінки після місяців таємничого болю – фото

У Казахстані команда хірургів видалила 30-кілограмову пухлину з живота жінки.

Про це повідомляє Daily Star.

На зображеннях Казахського науково-дослідного інституту онкології та радіології в Алмати видно, як величезну масу обережно вирізають, перш ніж один із лікарів виносить здоровезний овал і кладе його у відро.

Лікарі кажуть, що пухлина важила 30 кілограмів і що процедура тривала дві години, перш ніж її нарешті видалили.

30-кілограмова пухлина / Фото: Newsflash

65-річна пацієнтка потрапила до лікарні зі скаргами на біль у животі, а також на те, що він збільшувався в розмірах. Зрештою, пухлину було виявлено до того, як команда онкогінекологів провела операцію. Пацієнтка розповіла, що вперше почала відчувати біль у грудні 2023 року.

30-кілограмова пухлина / Фото: Newsflash

Керівник Центру онкогінекології Казахського науково-дослідного інституту онкології та радіології Ерлан Кукубасов прокоментував: "Від липня 2024 року спостерігалося збільшення об'єму живота, що прогресує. Вона пройшла необхідні обстеження. КТ органів черевної порожнини показала картину гігантського кістозно-солідного утворення черевної порожнини, що походить з малого тазу. 13 серпня пацієнтка була розглянута на засіданні мультидисциплінарної групи онкогінекологічного центру Казахського науково-дослідного інституту онкології та радіології, яка рекомендувала хірургічне лікування. Пацієнтку госпіталізували і прооперували".

Повідомляється, що операція минула успішно і жінку незабаром випишуть із лікарні.

Нагадаємо, око жінки пришили до повіки під час невдалої пластичної операції. Вона показала, який має вигляд, і висловила сподівання щодо коригувальної процедури.

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