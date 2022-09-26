Лікарі видалили понад 80 каменів із жовчного міхура 79-річної жінки

До медиків літня жінка звернулась, коли відчула дискомфорт, ниючий біль та цілодобову печію.

У Волинській області у 79-річної пацієнтки хірурги видалили 81 камінь із жовчного міхура.

Про це повідомили фахівці у Волинській обласній лікарні.

"Найбільший з каменів у довжину був майже 4 см", - додали у лікарні.

Під час обстеження у жінки, окрім каміння, виявили грижу стравохідного отвору діафрагми, повідомив хірург Микола Галей.

До медиків літня жінка звернулась, коли відчула дискомфорт, ниючий біль та цілодобову печію.

Про камінь у жовчному міхурі вона знала вже протягом року, однак до лікарів вирішила звернутись не одразу.

"Я побачила камінь у 40 міліметрів, я злякалась і зважилась на операцію", - розповідає пані Галина.

Хірурги провели одночасно одразу дві операції: видалили жовчний міхур із 81 каменем та прооперували виявлену грижу.

При цьому операцію виконували лапароскопічним методом в 3D-режимі. Для Волинської обласної лікарні - це новий напрям.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.