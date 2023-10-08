Лікарі врятували дворічного Матвія від рідкісного онкозахворювання: історія боротьби за життя

Через рак, на жаль, довелося видалити сечовий міхур, простату та частину прямої кишки.
Українські лікарі здійснили надскладну операцію дворічному Матвію з Івано-Франківська, якому через рідкісне онкозахворювання видалили сечовий міхур. Тепер, після довгої боротьби за життя, дитина відновлюватиметься від хвороби.
Про це повідомили у МОЗ.
Понад рік малюк боровся з раком сечового міхура, який трапляється лише у 1,4 % випадків дитячої онкології.
У хлопчика в малому тазу виявили злоякісну пухлину м’яких тканин. Взимку 2022 року онкохірурги й урологи видалили у нього пухлину в 10 см. Проте разом із нею мусили видалити й сечовий міхур, простату та частину прямої кишки. Операцію здійснили без розрізання – через три невеликі проколи.
Лікарі сформували малюку новий сечовий міхур
Для виведення сечі встановили малюкові уретрокутанеостому – штучний отвір на животі.
Після операції Матвію довелося пройти декілька курсів променевої та хімієтерапії. А коли хлопчик здолав рак, його лікарі вирішили поборотися і за якість його життя – видалити стому і допомогти ходити в туалет у природний спосіб.
"Щоби втілити задум в реальність, потрібно було сформувати новий сечовий міхур і попри те, що це – дуже складна реконструктивна операція, яких в усьому світі проводять одиниці, хірургам вдалося. Сечовий міхур вони зробили з тканин товстого кишківника та вшили туди сечоводи. Тепер сеча відходить у новосформований резервуар з клапаном", – розповідають фахівці.
За словами завідувача відділення хірургії дитячої лікарні святого Миколая Олександра Калінчука, це технологічно дуже складні кількаетапні втручання.
- Перший етап – хірургічний – допоміг врятувати дитині життя.
- Другий етап має забезпечити контрольоване сечовипускання, а, отже, і нормальну якість життя.
Уже на четверту добу після успішної операції Матвій повернувся додому.
Нагадаємо, у Чернівцях лікарі провели унікальну операцію. Хірурги зробили пацієнту нову щелепу з його ж ребра.
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