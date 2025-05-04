Лікарі видалили пацієнтці пухлину на хребті через око (фото)

Лікарі зробили унікальну операцію / © Washington Post

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В університеті Меріленда (США), група нейрохірургів на чолі з доктором Мохамедом Лабібом вперше у світі провела операцію з видалення пухлини, що затискала спинний мозок, через око пацієнтки, Карли Флорес.

Про це повідомило видання The Washington Post.

Це стало медичним проривом, оскільки раніше подібний метод не використовувався, а ризики були надзвичайно високими. 19-річна Флорес була вражена двома пухлинами: одна знаходилась в головному мозку, а інша, менша, — у шийці спинного мозку, поруч з основою черепа. Ця пухлина сильно тиснула на спинний мозок, загрожуючи паралічем.

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Коли Флорес звернулася до лікарів, вони виявили, що перші два хірургічні втручання для видалення пухлини з головного мозку минули успішно. Однак другий етап, що стосувався пухлини на спинному мозку, вимагав ще складнішого підходу. Лікарі обговорювали різні методи, серед яких були операції через шию чи рот, але кожен з цих шляхів мав серйозні ризики. Тоді доктор Лабіб запропонував інноваційний метод: доступ через око пацієнтки.

Цей метод був безпрецедентним, оскільки не існувало аналогічної операції на живих пацієнтах. Операція потребувала неймовірної точності, адже неправильне виконання будь-якого етапу могло призвести до паралічу або навіть смерті пацієнта. Операція була складною не тільки через новизну підходу, а й через необхідність зберегти зір Флорес.

Процес підготовки до операції включав численні тренування на трупах, щоб максимально зменшити ризики. Спеціальний хірург, Калпеш Вахарія, який також працював над проєктом, зазначив, що важливо було зберегти очі пацієнтки в безпеці, оскільки тиск на нього міг спричинити серйозні ускладнення. В результаті операція тривала понад 18 годин, під час яких хірурги працювали над видаленням пухлини через очну порожнину, а також проводили реконструкцію обличчя за допомогою спеціальних титанових пластин.

Завершення операції стало історичним моментом. Протягом наступних кількох днів Флорес проходила додаткові процедури стабілізації, однак результати вже через кілька днів були вражаючими. Пухлина була повністю видалена, а дівчина могла повернутися до звичайного життя.

Цей випадок став яскравим прикладом того, як медицина може впроваджувати інноваційні рішення, долати найскладніші виклики і рятувати життя пацієнтів. Історія Карли Флорес — це не лише приклад неймовірної рішучості лікарів, а й доказ того, що наука і техніка можуть створювати нові можливості навіть там, де здавалося б це неможливо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні провели унікальну операцію, пересадивши палець ноги на місце втраченого пальця на руці.