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Лікарі, яких треба проходити щороку, або що таке чекап організму і для чого його робити: прості поради

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Лікарі, яких треба проходити щороку, або що таке чекап організму і для чого його робити: прості поради

Фото: Unsplash

Лікарі рекомендують робити повне медичне обстеження раз в рік, для профілактики захворювань.

Check-up - це комплексне обстеження, яке проводиться для повної оцінки стану здоров'я. 

Про це пише uahealth в Instagram.

Огляд варто починати із розмови із терапевтом. Є багато чинників які впливають на те, які аналізи здавати і як часто до яких лікарів навідуватись: вік, генетичні захворювання та самопочуття та базовий пакет все ж є.

Загальний огляд для всіх: 

  • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
  • Загальний холестерин
  • Рівень глюкози крові
  • Загальний аналіз сечі
  • Аналіз на ТТГ (тиреотропний гормон)
  • Тест на ВІЛ, гепатит В, гепатит С
  • Огляд у стоматолога (двічі на рік)
  • Консультація офтальмолога та за потреби корекція зору
  • Профілактичні щеплення за календарем
  • Рентгенологічне дослідження легень.

Додатково для жінок:

  • Консультація гінеколога
  • Мамолог
  • ПАП-тест
  • Цитологічне дослідження

Додатково для чоловіків:

  • Консультація уролога
  • Комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, надниркові залози, сечовий міхур).

Не забувай про себе. Війна війною, а огляд повинен бути за розкладом. 

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