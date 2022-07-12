Лікарі, яких треба проходити щороку, або що таке чекап організму і для чого його робити: прості поради

Лікарі рекомендують робити повне медичне обстеження раз в рік, для профілактики захворювань.

Check-up - це комплексне обстеження, яке проводиться для повної оцінки стану здоров'я.

Про це пише uahealth в Instagram.

Огляд варто починати із розмови із терапевтом. Є багато чинників які впливають на те, які аналізи здавати і як часто до яких лікарів навідуватись: вік, генетичні захворювання та самопочуття та базовий пакет все ж є.

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Загальний огляд для всіх:

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

Загальний холестерин

Рівень глюкози крові

Загальний аналіз сечі

Аналіз на ТТГ (тиреотропний гормон)

Тест на ВІЛ, гепатит В, гепатит С

Огляд у стоматолога (двічі на рік)

Консультація офтальмолога та за потреби корекція зору

Профілактичні щеплення за календарем

Рентгенологічне дослідження легень.

Додатково для жінок:

Консультація гінеколога

Мамолог

ПАП-тест

Цитологічне дослідження

Додатково для чоловіків:

Консультація уролога

Комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, надниркові залози, сечовий міхур).

Не забувай про себе. Війна війною, а огляд повинен бути за розкладом.

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