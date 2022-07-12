Лікарі, яких треба проходити щороку, або що таке чекап організму і для чого його робити: прості поради

Лікарі рекомендують робити повне медичне обстеження раз в рік, для профілактики захворювань.
Check-up - це комплексне обстеження, яке проводиться для повної оцінки стану здоров'я.
Про це пише uahealth в Instagram.
Огляд варто починати із розмови із терапевтом. Є багато чинників які впливають на те, які аналізи здавати і як часто до яких лікарів навідуватись: вік, генетичні захворювання та самопочуття та базовий пакет все ж є.
Загальний огляд для всіх:
- Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
- Загальний холестерин
- Рівень глюкози крові
- Загальний аналіз сечі
- Аналіз на ТТГ (тиреотропний гормон)
- Тест на ВІЛ, гепатит В, гепатит С
- Огляд у стоматолога (двічі на рік)
- Консультація офтальмолога та за потреби корекція зору
- Профілактичні щеплення за календарем
- Рентгенологічне дослідження легень.
Додатково для жінок:
- Консультація гінеколога
- Мамолог
- ПАП-тест
- Цитологічне дослідження
Додатково для чоловіків:
- Консультація уролога
- Комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, надниркові залози, сечовий міхур).
Не забувай про себе. Війна війною, а огляд повинен бути за розкладом.
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