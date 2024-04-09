Лікарі заборонили їсти ці продукти на сніданок, і ось чому

Перший прийом їжі має бути здоровим, щоб заряджати тіло енергією та бадьорістю на увась день.

Сніданок – це перший прийом їжі після дванадцятигодинного голодування, тому він повинен бути найбільш здоровим та поживним. Лікарі рекомендують снідати продуктами, які містять вітаміни й мінерали, що допоможуть зарядити організм бадьорістю та енергією на тривалий проміжок часу. Медики надали список із восьми продуктів, які не варто їсти зранку, бо від них буде лише шкода.

Яких продуктів не варто їсти на сніданок: що краще вживати натомість

Солодкі пластівці. Солодощі можуть викликати різке підвищення цукру в крові, тим самим провокуючи підйом, а потім спад енергії. Тому після такої їжі хотітиметься спати увесь день. Краще вибрати пластівці з цільнозернового борошна, які мають низький вміст цукру. Тоді ви почуватиметеся бадьорими упродовж усього дня.

Солодощі можуть викликати різке підвищення цукру в крові, тим самим провокуючи підйом, а потім спад енергії. Тому після такої їжі хотітиметься спати увесь день. Краще вибрати пластівці з цільнозернового борошна, які мають низький вміст цукру. Тоді ви почуватиметеся бадьорими упродовж усього дня. Йогурти з домішками. Такий продукт містить багато домішок, штучних барвників та консервантів. Краще вибирати грецький йогурт і додавати самостійно свіжі фрукти і ягоди.

Такий продукт містить багато домішок, штучних барвників та консервантів. Краще вибирати грецький йогурт і додавати самостійно свіжі фрукти і ягоди. Білий хліб виготовляється з борошна глибокої обробки, тому він абсолютно не має жодної користі, бо всі вітаміни та поживні речовини було втрачено на етапі виготовлення випічки. Краще вибирати цільнозерновий хліб з високим вмістом рослинної клітковини, яка заряджатиме енергією упродовж усього дня.

виготовляється з борошна глибокої обробки, тому він абсолютно не має жодної користі, бо всі вітаміни та поживні речовини було втрачено на етапі виготовлення випічки. Краще вибирати цільнозерновий хліб з високим вмістом рослинної клітковини, яка заряджатиме енергією упродовж усього дня. Бутерброди з нездоровою начинкою. Не варто їсти бутерброди з продуктами, які мають жири тваринного походження. Краще надати перевагу канапкам з рибою, овочами, сиром та яйцями.

Не варто їсти бутерброди з продуктами, які мають жири тваринного походження. Краще надати перевагу канапкам з рибою, овочами, сиром та яйцями. Млинці й сироп. Це цукрова пастка для організму, яка окрім шкоди нічого не приносить. Варто замінити традиційні млинці на випічку з цільнозернового борошна, яка заряджатиме тіло енергією та бадьорістю.

Це цукрова пастка для організму, яка окрім шкоди нічого не приносить. Варто замінити традиційні млинці на випічку з цільнозернового борошна, яка заряджатиме тіло енергією та бадьорістю. Оброблене м’ясо на сніданок. Бекон, ковбасні вироби, запечене м’ясо можуть бути прекрасним варіантом для обіду, але не сніданку. Оскільки такі продукти містять багато натрію та насичених жирів, які провокуватимуть сонливість та важкість у шлунку. Якщо дуже хочеться м’яса, можна зробити бутерброд із курки чи індички.

Бекон, ковбасні вироби, запечене м’ясо можуть бути прекрасним варіантом для обіду, але не сніданку. Оскільки такі продукти містять багато натрію та насичених жирів, які провокуватимуть сонливість та важкість у шлунку. Якщо дуже хочеться м’яса, можна зробити бутерброд із курки чи індички. Мафіни й тістечка. Така випічка містить рафінований цукор і нездорові жири, тому варто вибирати десерти з цільного зерна, які будуть вкрай корисними і поживними для вашого організму.

Така випічка містить рафінований цукор і нездорові жири, тому варто вибирати десерти з цільного зерна, які будуть вкрай корисними і поживними для вашого організму. Магазинні фруктові соки після обробки не містять клітковини, зате мають багато рафінованого цукру, що може спричинити підвищення інсуліну в крові. Краще вибирати свіжі фрукти чи фреш, якщо немає протипоказань за станом здоров’я, щоб уживати концентровані соки.

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