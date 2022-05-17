Лікарі зафіксували спалах гострого гепатиту невідомого походження серед дітей

У квітні 2022 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що щонайменше 169 подібних загадкових випадків гепатиту виявились у дев’яти країнах Європи.

У США медики дитячої лікарні, що в штаті Алабама, за рік (з осені 2021 по весну 2022-го) діагностували дев’ять випадків гострого гепатиту у дітей від 1,5 до шести років. Всі вони були доставлені до лікарні з тривожними симптомами, які, як виявилось, пов’язані з незрозумілими випадками гострого гепатиту, також відоме як запалення печінки.

Про це повідомляє видання TIME із посиланням на Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC).

"У всіх пацієнтів тести на віруси гепатиту A, B і C, а також на COVID-19, показали негативні результати. Позитивний результат був на аденовірус (загальне сімейство з 50 різних вірусів), включаючи звичайну застуду, які зазвичай викликають респіраторні симптоми, але також можуть викликати проблеми з кишечником. Сім з дев’яти маленьких пацієнтів страждали від блювоти або діареї до госпіталізації, а п’ять із дев’яти показали позитивний результат на аденовірус 41 — один із штамів, які, як відомо, впливають на кишечник. Жоден із дітей не мав імунодефіциту, ніхто не страждав від інших відомих захворювань і всі прибули з різних частин штату, що виключає ідею про якусь місцеву інфекцію", — зазначили медики.

У трьох випадках гепатит загострився настільки, що в дітей проявилася печінкова недостатність. Двом дітям потрібна була пересадка печінки. Відтоді всі дев’ять дітей одужали або одужують, але причина їхньої хвороби залишається невідомою.

Гепатит невідомого походження діагностували не лише в США, але й в Європі

У квітні 2022 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що щонайменше 169 подібних загадкових випадків гепатиту виявились у дев’яти країнах Європи, а також в Ізраїлі, серед дітей віком від місяця до 16 років. Наразі в усьому світі зафіксовано одну смерть, а 17 дітям потрібна була пересадка печінки. Щонайменше у 74 дітей був позитивний тест на аденовірус, а у 18 – 41 тип.

Також читайте Україна отримала вакцину проти гепатиту В

"Випадки дитячого гепатиту були пов’язані з аденовірусом 41 у дітей у минулому", – зазначає ВООЗ.

Але, додають фахівці, лише у тих, у кого імунодефіцит, чого не було з жодною з дітей у глобальній групі вибірки. Після того як ВООЗ оприлюднила свою доповідь наприкінці квітня, Вісконсін, Північна Кароліна та Іллінойс також повідомили про 9 додаткових випадків, одна смерть у Вісконсині та одна трансплантація печінки в Іллінойсі. Ці випадки також не були згадані в нещодавньому звіті CDC.

(Оновлення: на прес-конференції 6 травня CDC надав нові загальнонаціональні дані. Наразі гепатит, пов’язаний з аденовірусом, був виявлений у 109 дітей у 24 штатах і Пуерто-Ріко. Було п’ятеро смертей; 14% випадків потребували печінки трансплантації; 90% потребують госпіталізації.)

Що стало причиною спалаху?

Дослідники кажуть, що активне зараження COVID-19 є малоймовірним зв’язком, але потребує подальшого дослідження. Зі 169 дітей, які оцінила ВООЗ станом на 21 квітня, лише у 20 виявили позитивний результат на SARS-CoV-2, і 19 з них також мали аденовірус.

"І ми можемо виключити будь-який тип зв’язку з вакциною (COVID-19)", – каже доктор Маркус Бухфелнер, дитячий лікар-інфекціоніст з Університету Алабами в Бірмінгемі та співавтор звіту CDC.

За його словами, пацієнти у штаті Алабамі не отримували щеплення.

Також читайте У Північній Кореї смертельний спалах COVID-19: Кім Чен Ин вперше одягнув маску

Шість пацієнтів із штату Алабама виявили позитивний результат на вірус Епштейна-Барр (EBV) за допомогою ПЛР-тестування, але вони були негативними на антитіла до вірусу, що свідчить про те, що інфекції були не гострими, а скоріше те, що у звіті CDC було названо «низьким рівнем». реактивація попередньої інфекції». EBV може бути пов’язаний з гепатитом А, але це не той тип гепатиту, який хворіли пацієнти з Алабами.

"Ці діти не мали гепатиту, пов’язаного з EBV", – каже Бухфелнер.

Лікарі Алабами також виключили аутоімунне захворювання.

Однією з можливих причин цих випадків запалення печінки, які зараз досліджуються, є те, що нижчі рівні циркулюючого аденовірусу під час пандемії, можливо, залишили імунну систему дітей не готовою до того, як реагувати на поширений вірус. Це, у свою чергу, може сприяти тому, що аденовірусні інфекції переповнюють імунну систему дітей, хоча точно, чому це призведе до захворювання печінки, залишається невідомим. Той факт, що аденовірус був виявлений в крові всіх дев'яти дітей Алабами, є потужним доказом, каже Бухфелнер, оскільки, якщо не було зовсім нещодавньої інфекції, кров зазвичай очищається від вірусу відносно швидко.

"У здорової дитини ми не очікували б побачити вірус у крові", – каже він.

Однією з проблем теорії аденовірусу є те, що біопсії печінки були проведені всім дітям з штату Алабама, і вірус не був знайдений ні в одній із тканин їх печінки. Це не означає, що його там ніколи не було. Печінка може самостійно впоратися із вірусом.

Нагадуємо, що аптечні заклади України зобов’язані приймати і електронні, і паперові рецепти на лікарські засоби, зокрема – на препарати з програми «Доступні ліки» та інсуліни.

Важливу інформацію для тих, хто отримує медикаменти за програмою «‎Доступні ліки», повідомили у МОЗ.