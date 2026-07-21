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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
2 хв

Лікарі закликають мити руки довше: що трапилось

Фахівці пояснили, як ця звичка допомагає зменшити поширення небезпечних бактерій.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Руки

Руки / © Pixabay

Звичайне миття рук із милом або використання антисептика може суттєво вплинути не лише на профілактику інфекцій, а й на боротьбу з антимікробною резистентністю.

Про це розповіли у центрі громадського здоров’я України.

Фахівці наголошують, що антимікробна резистентність — це здатність бактерій, вірусів та інших мікроорганізмів ставати нечутливими до ліків, які раніше ефективно їх знищували.

Через це лікування інфекцій стає складнішим, довшим і дорожчим. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, антимікробна резистентність входить до десятки найбільших глобальних загроз громадському здоров’ю.

Фахівці пояснюють, що резистентні мікроорганізми можуть поширюватися через брудні руки так само, як і звичайні збудники інфекцій.

Як правильно мити руки

У ЦГЗ рекомендують мити руки щонайменше 40–60 секунд, приділяючи особливу увагу долоням, простору між пальцями, нігтям і зап’ястям. Намилювання має тривати не менше 20 секунд.

Також не варто використовувати занадто гарячу воду, адже вона пересушує шкіру, але не покращує знезараження.

Фахівці радять мити руки:

  • після туалету або зміни підгузків;

  • перед приготуванням і вживанням їжі;

  • після повернення з вулиці чи громадського транспорту;

  • після контакту з тваринами, сміттям або сирими продуктами;

  • під час догляду за хворою людиною.

Коли краще використовувати антисептик

Якщо немає доступу до води й мила, можна скористатися спиртовмісним антисептиком із концентрацією спирту не менше 60%.

Втім, у ЦГЗ наголошують: антисептик не замінює повноцінне миття рук, особливо якщо вони помітно забруднені або жирні. Крім того, він не ефективний проти деяких видів мікроорганізмів і не видаляє шкідливі хімічні речовини.

За словами фахівців, найпоширенішими перешкодами для ефективного очищення рук є:

  • довгі нігті та лак для нігтів;

  • каблучки, браслети й годинники;

  • надто коротке миття рук через поспіх.

У Центрі громадського здоров’я підкреслюють: що менше поширюються інфекції, то рідше виникає потреба застосовувати антибіотики. Саме тому проста звичка регулярно мити руки є важливим внеском кожної людини у боротьбу з антимікробною резистентністю та збереження здоров’я.

Нагадаємо, дослідження показало, що в холодильнику бактерій значно більше, ніж на кухонних стільницях, губках чи ганчірках. Найбрудніші місця — ящики для овочів, м’яса та полиці з молочними продуктами. У середньому в холодильнику ховається щонайменше 1,8 мільйона різних бактерій. Патогенні мікроби, які можуть спричиняти харчові отруєння, респіраторні та сечові інфекції, особливо небезпечні для вагітних, дітей і літніх людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
167
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