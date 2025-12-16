Лікарі закликали депутатів заборонити продаж паучів з концентрацією нікотину понад 16.6 мг

Реклама

Про це йдеться у листі на ім’я голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького та голови профільного підкомітету Лади Булах.

«Запровадження всебічного регулювання для нікотинових подушечок, а насамперед заборона продажу продукції з концентрацією понад 16.6 мг, їх маркетингу і просування – нагальна інініатива і ми повністю її підтримуємо. Закликаємо Вас дослухатись до думки професійної медичної спільноти та прийняти відповідне законодавство для захисту здоров’я українців», - зазначено в листі.

У документі вказується, що традиційні форми споживання тютюну як куріння сигарет, самокруток, кальянів поступово замінюються на споживаннях новітніх продуктів без тютюну як електронні сигарети та нікотинові подушечки. Останні – єдині серед усіх нікотинових виробів, які взагалі не регулюються державою, хоча їхнє споживання зростає.

Реклама

За інформацією лікарської спільноти, зараз в Україні абсолютно вільно доступні до продажу подушечки з будь-яким рівнем нікотину, навіть дозуваннями в 160-170 мг в одній подушечці. Це в десятки разів більше, ніж у сигареті, і створює реальну загрозу гострих отруєнь.

«Оскільки за високих рівнів нікотин є токсичним і можете призвести до отруєння й побічних ефектів, ми закликаємо заборонити в Україні нікотинові подушечки із вмістом нікотину понад 16.6 мг та добавками, які містять або утворюють хімічні речовини з канцерогенними, мутагенними та репротоксичними властивостями», - йдеться у листі.

Науково доведено, що саме ця доза нікотину в подушечці дає в подальшому концентрацію нікотину в крові, співвідносну із концентрацією нікотину в крові після куріння однієї сигарети.

ВООЗ наголошує на важливості «обмеження концентрації нікотину та заборону добавок, які містять або утворюють хімічні речовини з канцерогенними, мутагенними та репротоксичними властивостями». Це в доповнення таких заходів, як заборона продажу неповнолітнім, вимога розміщення попереджень про шкоду здоров’ю, оподаткування продуктів та комплексне обмеження реклами та просування.

Реклама

Як зазначалося, у парламенті зареєстровано шість законопроєктів щодо регулювання обігу нікотинових подушечок.

Під час обговорення депутати зазначили, що повна заборона може перевести ринок у тіньовий сектор і зменшити акцизні надходження до бюджету. Натомість державне регулювання дозволить контролювати вміст нікотину та запобігти продажу неповнолітнім.