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Лікарі заявили про новий штам паразитарної інфекції, яку поширюють мухи

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Лікарі заявили про новий штам паразитарної інфекції, яку поширюють мухи

Лейшманіоз поширюється через укуси самок мухи-піщанки Фото: ynet

Паразитарна хвороба поширюється Америкою.

У південних штатах США виявлено новий штам паразитарної інфекції, яку поширюють мухи.

Про це повідомляють фахівці CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань в США), передає Independent.

За даними джерела, паразитарне захворювання, яке поширюється через укуси інфікованих мух, може спричинити епідемію, зокрема, у Техасі, а також в інших південних штатах США.

У новому аналізі фахівці CDC заявили, що вже виявлено 1222 випадки лейшманіозу — захворювання, що характеризується темними висипаннями на шкірі, а також пентадою клінічних ознак: гарячкою, втратою ваги, гепатоспленомегалією, панцитопенією та гіпергаммаглобулінемією.

Як можна заразитися лейшманіозом

Лейшманіоз поширюється через укуси самок мухи-піщанки, причому у особин часто з’являються виразки на шкірі протягом декількох тижнів після укусу.

Виразки зазвичай гояться самі по собі, іноді без лікування, але можуть залишити шрами та спотворення епідермісу.

У минулому фахівці CDC стверджували, що майже всі випадки лейшманіозу, виявлені у громадян США, були пов’язані з людиною, яка подорожувала або проживала в інших країнах, оскільки лейшманіозом найчастіше заражаються в тропічних і субтропічних країнах, а також у південній Європі.

Однак нові висновки CDC свідчать про те, що 86 нових випадків хвороби були виявлені у людей, які не виїжджали за межі США.

Дослідники представили свої дані на щорічній зустрічі Американського товариства тропічної медицини та гігієни в Чикаго, і вважають, що випадки походять від унікального штаму, який є рідним для США, оскільки він генетично відрізняється від випадків, пов’язаних з подорожами.

"Більшість випадків виявлено в Техасі: як в штаті, так і поза ним", — сказав старший радник Відділу паразитарних захворювань і малярії CDC Віталіано Кама.

Також медики отримали повідомлення про локальне зараження лейшманіозом у Флориді, але випадки ще не підтверджені.

Ба більше, інфекція шириться Оклахомою та Арізоною.

Водночас лікарі заявляють, що випадки в США не становлять серйозної загрози для здоров’я громадян, і їхні висновки здебільшого корисні для медичних працівників.

"Нам потрібно підвищити обізнаність фахівців, дерматологів, лікарів-інфекціоністів та лікарів загальної практики», — заявили медики CDC.

Тим часом в Україні, у Вінниці, через спалах гепатиту А школярі перейшли на дистанційне навчання. У місті триває пошук джерела інфікування. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:  Спалах гепатиту А у Вінниці! Дітей вже перевели на дистанційне навчання

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Дата публікації
Перегляди
583
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