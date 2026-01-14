Лікарі звинувачували в симуляції: шокувальна історія хлопчика з вікторіанською хворобою

Елліот, у якого знайшли рідкісну вікторіанську хворобу / © Kennedy News and Media

Британка Меган Вест із Ковентрі місяцями намагалася довести лікарям, що її син серйозно хворий, але чула у відповідь лише закиди в дитячих ревнощах. Зрештою у хлопчика виявили рідкісну вікторіанську інфекцію, що ледь не призвела до паралічу.

Про це пише Lad Bible.

Зміни в поведінці хлопчика та заспокоювання лікарів

25-річна Вест розповіла, що неодноразово зверталася до сімейного лікаря зі своїм чотирирічним сином Елліотом після того, як у грудні 2024 року помітила зміни в його ході та бігу. За словами жінки, хлопчик під час руху неприродно широко ставив ноги та активно розмахував руками.

Тривога матері зросла, коли в дитини з’явилися нічний піт, стрімке схуднення — «до такого стану, що було видно кістки в грудях», — а також «постійні хвороби». Попри це, як зазначає Меган, лікарі заспокоювали її, пояснюючи стан хлопчика вірусною інфекцією, і навіть припускали, що він може перебільшувати свої скарги.

«Я водила його до лікаря так багато разів. Він дивно ходив і бігав, у нього хиталися стегна з боку в бік, руки були розведені, а коліна торкалися одне одного. Я привела його, коли помітила, що ноги в нього не такі сильні, як мали б бути. Лікар сказав, що з неврологічного погляду він у нормі, має добру силу в ногах і, ймовірно, робить це заради уваги, бо в нього є молодша сестричка», — розповіла мати.

Меган Вест сказала, що вперше занепокоїлася, коли помітила, що в Елліота незвичайна хода / © Kennedy News and Media

За словами Меган, скарги не припинялися: Елліот продовжував говорити, що його ноги «не працюють». У червні минулого року це змусило жінку звернутися до відділення невідкладної допомоги лікарні Ковентрі.

Яку хворобу знайшли в Елліота?

Після обстеження рентген виявив збільшені лімфовузли в легенях дитини. Згодом лікарі повідомили, що причиною погіршення здоров’я стала так звана вікторіанська легенева хвороба. Елліоту поставили діагноз туберкульоз хребта, або спинальний туберкульоз — бактеріальне захворювання, що уражає кістки хребта.

Меган переконана, що симптоми, які лікарі «списували» на вірус, насправді були ознаками хвороби, відомої також як хвороба Потта.

Про це, зокрема, йдеться на сайті Cleveland Clinic. Там зазначають, що спинальний туберкульоз «починається в легенях, а потім поширюється на хребет», а багато пацієнтів «відчувають хронічний біль у спині та м’язову слабкість у руках і ногах».

«Це може призвести до викривлення хребта або пошкодження хребців. У деяких випадках хвороба Потта може бути смертельною», — попереджають фахівці.

До основних симптомів належать:

біль у спині та шиї,

слабкість у кінцівках,

втрата апетиту,

різке схуднення,

підвищена температура.

Без належного лікування захворювання може призвести до незворотних уражень хребта.

Хлопчику, можливо, доведеться перенести ще одну операцію протягом наступних кількох місяців / © Kennedy News and Media

«Це був величезний шок»

Жінка вважає, що лікарі загальної практики, які оглядали її сина, мали б «уважніше поставитися до її занепокоєнь».

«Мені здається, нас трохи проігнорували. Я розумію, що дітям важко поставити діагноз, але якщо скласти всі ознаки разом, у нього були всі симптоми туберкульозу», — наголосила Меган.

Вона пояснила, що слова Елліота про те, що ноги «не працюють», були наслідком здавлення спинного мозку через руйнівний вплив інфекції.

«Я зовсім не очікувала, що це буде щось подібне. Це був величезний шок. Ми були налякані за нього, приголомшені й жахалися того, через що йому доведеться пройти і як це лікуватимуть», — зізналася мати.

Дитині зробили операцію: як почувається Елліот зараз

У вересні минулого року хлопчикові провели операцію зі зрощення хребта в Дитячій лікарні Бірмінгема — під час втручання кістки хребта з’єднують, щоб обмежити рух і зменшити біль. Лікарі попереджали про «надзвичайно високі ризики», а Меган була «в жаху», що син може не пережити операцію. Водночас без хірургічного втручання йому загрожував параліч.

На щастя, операція минула успішно. Нині Елліот проходить курс лікування від туберкульозу і, за словами матері, «почувається значно краще». Йому дозволено лише ходити, бігати поки заборонено. Також лікарі не виключають ще одного оперативного втручання протягом наступних шести місяців, якщо утворення на хребті не зменшиться достатньо.

«Він знову грається, намагається робити все те, що йому поки що не можна. Його хода майже повернулася до норми. Коли йому дозволять бігати, з ним працюватиме фізіотерапевт, щоб скоригувати ходу. У нього й досі бувають не дуже добрі дні, але він почувається значно краще, ніж до операції. Зараз він більшість часу відновлюється вдома через обмеження і не може робити звичні для інших дітей речі», — розповіла мати.

Остаточно стане відомо, чи потрібна додаткова операція, після чергового КТ, яке має «показати прогрес» у стані хребта.

«Слухайте свою дитину»

Попри пережите, Меган підкреслює, що не звинувачує сімейного лікаря, хоча й відчувала, що її «проігнорували».

«Я розумію, що туберкульоз особливо складно діагностувати в дітей. Але мені хотілося б, щоб до моїх занепокоєнь поставилися серйозніше й подивилися на загальну картину під час попередніх оглядів. Утім, найголовніше — Елліот одужує і рухається в правильному напрямку. Слухайте свою дитину і наполягайте, якщо відчуваєте, що щось не так, адже ніхто не знає вашу дитину краще за вас. Лікарі не завжди мають рацію. Діти не можуть довго вдавати хворобу заради уваги», — наголосила жінка.

До слова, 12-річна британка Джессіка Вільямсон ледь не померла від грипу типу А, який медики спочатку прийняли за звичайну «шкільну інфекцію». Стан дівчинки стрімко погіршився, призвівши до сепсису, некротизованої пневмонії та медикаментозної коми, в якій вона провела тижні в реанімації.