Лікарів шокував висип на спині жінки, схожий на сліди від батога: причиною стали популярні гриби

Гриби шиїтаке / © Associated Press

У США 23-річна жінка звернулася по медичну допомогу через незвичний висип на спині, який лікарі спочатку не могли пояснити. Згодом з’ясувалося, що реакція могла виникнути після вживання грибів шиїтаке.

Про це повідомило видання Live Science.

Пацієнтка з Флориди звернулася до відділення невідкладної допомоги через сверблячий висип, який тримався вже два дні. Спочатку на верхній частині спини з’явилися окремі запалені ділянки. Жінці призначили лікування, однак висип не зник, а навпаки — поширився на нижню частину спини.

Згодом на шкірі утворилися яскраво-червоні смуги неправильної форми, які нагадували сліди від ударів батогом. Під час огляду лікарі виявили численні смугасті ураження, однак висип не супроводжувався пухирями чи лущенням. Інших ділянок тіла проблема не торкнулася.

Медики також звернули увагу, що у жінки не було типових симптомів сильної алергічної реакції. Вона не скаржилася на утруднене дихання, набряк горла, біль у суглобах, розлади травлення чи неврологічні симптоми. Температура тіла була лише трохи підвищеною — до 37,3 °C, а інші показники залишалися в межах норми.

Лікарі почали виключати можливі причини висипу. Пацієнтка повідомила, що не користувалася новими косметичними засобами чи мийними речовинами, її не кусали комахи, а також вона не приймала жодних ліків, окрім тих, які їй призначили у відділенні невідкладної допомоги. В анамнезі також не було аутоімунних захворювань.

Під час додаткового опитування жінка згадала, що за день до появи симптомів їла гриби шиїтаке. Саме це допомогло лікарям встановити діагноз — дерматит шиїтаке. Це рідкісна реакція, яка проявляється характерним смугастим висипом.

У звіті про випадок зазначається, що стан уперше описав японський дослідник Такехіко Накамура 1977 року. Тоді ураження назвали «джгутиковим дерматитом» через характерний вигляд висипу.

Вважається, що причиною реакції може бути лентинан — речовина, яка міститься у грибах шиїтаке. У деяких людей вона здатна запускати запальні процеси через активацію імунної відповіді. Раніше дослідники також пов’язували подібні випадки з вживанням сирих або недостатньо термічно оброблених грибів.

Лікарі порадили жінці продовжити лікування місцевими засобами для зменшення запалення та препаратами проти алергічної реакції. На той момент пацієнтка годувала грудьми та хвилювалася, чи не вплине висип на грудне молоко. Медики запевнили її, що вона може безпечно продовжувати грудне вигодовування.

Симптоми поступово зменшилися і повністю зникли приблизно через три тижні. Пізніше жінка повідомила, що й надалі їла гриби шиїтаке, однак висип більше не повторювався.

За словами авторів звіту, дерматит шиїтаке вважається рідкісним явищем. У медичній літературі описано приблизно 100 подібних випадків. Більшість із них зафіксували в Азії, тоді як у США та країнах Європи така реакція трапляється значно рідше.

