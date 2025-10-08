Лікарка назвала 4 точні сигнали, які попереджають про серцевий напад: їх не варто ігнорувати

Біль в області серця / © Getty Images

Наше тіло може почати попереджати про серцевий напад за місяць до того, як він може статися. Відома лікарка з Сіднея радить не ігнорувати ці сигнали, адже саме вони можуть врятувати вам життя.

Про це пише Daily Mail.

Лікарка, яка працює в сімейній лікарні «Ur Family Practice» Сенді Ян каже, що бачила багато сімей, чиї проблеми з серцем можна було виявити раніше. Вона наголосила, що наше тіло подає тривожні сигнали за місяць до серцевого нападу.

«За місяць до серцевого нападу ваше тіло подає вам сигнали. Будь ласка, зверніть на них свою увагу, адже саме вони можуть врятувати ваше життя», — розповіла фахівчиня.

Ян назвала чотири тривожні сигнали, які можуть попередити про те, що у вас може статися серцевий напад.

1. Часта нудота та запаморочення

Чимало людей помилково пов’язують часту нудоту та запаморочення зі спекою, стресом або виснаженням. Однак, Ян наголошує, що саме ці симптоми можуть сигналізувати про проблеми з кровообігом

«Якщо у вас немає чіткої причини через які виникає нудота або запаморочення, як-от прийом ліків чи інфекція, саме час звернутися до лікаря», — пояснила лікарка Сенді Ян.

Нудота / © Credits

2. Сильна втома та постійні головні болі

Лікарка Ян також звернула увагу на ще один симптом, який часто ігнорують: виснажливу втому та постійний головний біль.

Вона наголосила, що мова йде не про звичайну втому, а про патологічне відчуття виснаження, що не минає навіть після сну. Особливу небезпеку втома становить тоді, коли разом із нею з’являється головний біль, який поступово посилюється.

За словами фахівчині, такий тандем може сигналізувати про проблеми з серцем.

Головний біль / © Associated Press

3. Оніміння частини тіла

Ян зазначає, що раптове оніміння руки, ноги або є половини обличчя може бути ознакою зниження кровообігу. Зокрема, це також може сигналізувати про проблеми із серцем.

За словами лікарки, зменшення постачання крові до серця може призвести до злиття сигналів з нервовими шляхами руки, що призводить до відчуття оніміння

Водночас оніміння, особливо якщо воно вражає одну сторону тіла, також є поширеним симптомом інсульту, який також є наслідком порушення кровотоку до мозку.

4. Раптові проблеми із зором

Раптові проблеми із зором: подвійне бачення чи зображення розмите, або ви раптом втрачаєте фокус одним оком — це серйозний сигнал тривоги.

Часто, люди описують ці проблеми, як «завісу, що падає на око». Це трапляється, коли згустки крові або бляшки перекривають приплив крові до сітківки чи центрів зору в мозку.

Фахівці зазначають, що серцевий напад — це не завжди лише біль у грудях. Слід звертати увагу і на такі речі, як сильна нудота, біль у щелепах, спині, запаморочення.

Лікарі радять: якщо ви відчуваєте щось дивне і це триває понад 10 хвилин — не варто ризикувати, слід звернутися до лікаря.

Раніше лікарі розповіли, як діяти при серцевому нападі. За словами спеціалістів, якщо ви відчули раптовий інтенсивний біль у серці, який не минає протягом 20 хвилин, телефонуйте лікареві або пройдіть медичне обстеження. Це — одна з ознак гострого інфаркту.

