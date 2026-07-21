Лікарка назвала просту зміну в харчуванні, яка може допомогти знизити холестерин

Холестерин / © Credits

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Макарони з сиром залишаються однією з найулюбленіших страв багатьох, однак традиційний рецепт може містити велику кількість насичених жирів. Сімейна лікарка та клінічна керівниця Bupa Health UK доктор Саманта Вайлд розповіла, що кілька простих змін у рецепті допоможуть зробити страву кориснішою та зменшити ризик підвищення рівня холестерину.

Про це повідомило видання Express.

За словами лікарки, класичні домашні рецепти та готові макарони з сиром часто готують із використанням жирного сиру, вершкового масла та незбираного молока. Саме ці інгредієнти значно підвищують вміст насичених жирів і калорій у страві.

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Доктор Вайлд пояснила, що надмірне споживання насичених жирів із часом може призвести до підвищення рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), який часто називають «поганим» холестерином. Це, своєю чергою, збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту.

Водночас холестерин сам по собі є необхідною для організму жироподібною речовиною, адже бере участь у низці важливих процесів. Проблеми виникають тоді, коли рівень холестерину ЛПНЩ стає надто високим. У такому разі жирові відкладення можуть накопичуватися на стінках артерій, звужуючи їхній просвіт. Цей процес називається атеросклерозом і здатний перешкоджати нормальному кровотоку до серця, підвищуючи ризик небезпечних закупорок.

Щоб зробити популярну страву менш шкідливою, лікарка радить використовувати сир зі зниженим вмістом жиру замість жирних сортів, а також замінити незбиране молоко на напівзнежирене або знежирене. Крім того, вона рекомендує класти до страви трохи менше вершкового масла.

За словами докторки Вайлд, навіть такі незначні зміни допомагають скоротити кількість насичених жирів, не позбавляючи страву важливих поживних речовин. Зокрема, молочні продукти залишаються джерелом кальцію та білка, які підтримують здоров’я кісток і м’язів.

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Фахівчиня також радить урізноманітнити макарони з сиром овочами. Вона рекомендує додавати броколі, шпинат або помідори, щоб підвищити поживну цінність страви. Такий спосіб допомагає збільшити споживання клітковини, яка підтримує здоров’я травної системи, а також забезпечує організм додатковими вітамінами й мінералами.

За інформацією Британського фонду серця, близько половини дорослого населення Великої Британії має рівень загального холестерину понад 5 ммоль/л, що перевищує рекомендовані показники. Також зазначається, що високий рівень холестерину ЛПНЩ пов’язують приблизно з кожною п’ятою смертю від серцево-судинних захворювань у країні.

Нагадаємо, раніше лікар пояснив, чому надто холодні напої іноді шкодять травленню, спричиняють головний біль і не дають жодних переваг для зволоження організму. Експерт також зазначив, кому особливо варто уникати крижаних напоїв у спеку.

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