Лікарка назвала шкідливі властивості кавуна, і їх виявилося чимало: кому та чому протипоказана ягода

Кавун — освіжаюча ягода серпня. Але мало хто задумується, що буде з організмом, якщо їсти кавун щодня. Лікарі застерігають, що вживання кавунів має чимало побічних ефектів, на які варто звернути увагу.

Хоча багато хто з нас полюбляє насолоджуватися солодким кавуном, ця ягода не завжди корисна. Сертифікована дієтологиня та фізіотерапевтка Нілофар Пендарі розповіла про можливі побічні ефекти кавуна. Перш ніж їсти скибочку, потрібно знати кілька речей. Насамперед, в цій ягоді міститься велика кількість води, поживні речовини та мінерали, зокрема калій, вітаміни, особливо A, B6 і C. Однак якщо їсти кавун щодня і в великій кількості, це може призвести до певних проблем зі здоров'ям.

Чим шкідливий кавун

Кавун містить деякі компоненти, які можуть викликати побічні ефекти. Ось основні шкідливі властивості кавуна:

Розлади кишківника — в кавунах багато лікопену, тому у великій кількості вживати цю соковиту ягоду не рекомендовано. Це може призвести до здуття, діареї, блювоти, газів, печії, розладу травлення. У літніх людей ці симптоми погіршуються, оскільки травна система з віком слабшає. Проблеми з серцем і судинами — кавуни містять калій, а вживання великої кількості їжі з цим мінералом призводить до появи серцево-судинних захворювань. Зокрема, може бути відсутнім або слабкий пульс, нерегулярне серцебиття та навіть зупинка серця. Також надмірна кількість калію впливає на нервову систему та руховий контроль. Підвищення рівня цукру — коли людина резистентна до інсуліну (діабетик), цукор не проникає в клітини організму, а залишається в крові. Коли клітинам не вистачає глюкози, вони починають виробляти надмірну кількість інсуліну. Кавун повний природного цукру, тому його вживання може спричинити стрибок рівня цукру в крові. Падіння артеріального тиску — через надмірне вживання кавунів. Це негативно позначається на організмі, якщо людина страждає від низького тиску. Алергічні реакції — це можуть бути легкі або сильні висипання, набряки обличчя, анафілаксія. Остання також часто супроводжується головними болями, свербінням язика, запамороченням. Кавун: користь і шкода / Фото: Pexels Шкідливо для вагітних — гестаційний діабет це серйозна проблема, яка турбує багатьох вагітних жінок. Через вживання великої кількості кавуну, в організмі підвищується рівень цукру, що може призвести до гестаційного діабету. Рідкий стілець — в кавунах міститься сорбіт (унікальний вид цукру), який за непереносимості може викликати гази і рідкий стілець. Проблеми з нервами та м'язами — також через вживання надмірної кількості кавунів можуть з'явитися проблеми з нирками. Імпотенція — хоча користь кавуна для чоловіків доказана, проте надмірне вживання призводить до проблем з еректильною функцією. Відчуття втоми — кавун допомагає боротися зі зневодненням, але вживання векикої кількості призводить до збільшення кількості води в організмі. Якщо це не супроводжується прискореним сечовипусканням, людина можу відчувати втому, виснаження та отримати набряки по всьому тілу.

Яку користь дає кавун

Звичайно, не слід забувати і про корисні властивості кавуна, тим більше, що саме в серпні починається сезон цієї соковитої ягоди:

велика кількість антиоксидантів, вітамінів, наявність фолієвої кислоти;

завдяки своїм сечогінних властивостей кавун корисний за подагри;

допомагає втамувати голод та спрагу;

має жовчогінну дію;

підтримує електролітний склад крові.

Варто запам'ятати, що надмірне вживання будь-яких продуктів може мати негативні наслідки. Це правило працює і з кавуном.

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