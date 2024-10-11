Лікарка попередила, чому жінкам ніколи не можна мочитися у душі

Акушерка-гінекологиня з Г'юстона, США, поділилася трьома речами, які вона ніколи не зробить в інтересах гінекологічного здоров'я – мочитися під душем, лікувати вагінальну інфекцію зубчиками часнику або йогуртом і ігнорувати тривожні симптоми.

Про це пише New York Post.

"Перше, що я б ніколи не зробила – це не мочилася під душем, або, що ще важливіше, не робила це стоячи", - заявила Емма Куреші.

Куреші каже, що люди пропагують цю практику як кращу для довкілля, стверджуючи, що вона заощаджує воду, але вона вважає, що ці переваги не варті недоліків.

"Це не дуже гігієнічно, але важливіше те, що це руйнує тазове дно, а також може створити ментальні асоціації, коли ви чуєте, як тече вода, і раптом вам потрібно бігти до туалету", - пояснює Куреші.

Міркування медикині підтримала фізична терапевтка Алісія Джеффрі-Томас, яка раніше поділилася мінусами такої практики.

"Якщо ви мочитеся в душі, або відкриваєте кран, або вмикаєте душ, а потім сідаєте на унітаз, щоб випорожнитися під час роботи душу, ви створюєте в мозку асоціацію між звуком води, що тече, і потребою помочитися", - сказала вона.

Ця асоціація може спричинити "проблеми з протіканням", коли ви чуєте звук води, каже Джеффрі-Томас, додаючи, що таке положення також не сприяє розслабленню тазового дна.

"Ваше тазове дно не розслабиться належним чином, а це означає, що ви не будете спорожняти сечовий міхур дуже добре", - додала вона.

Щодо порожнього сечового міхура, інша терапевтка Сабріна Бакстер стверджує, що ви повинні ходити до вбиральні лише тоді, коли це дійсно необхідно: "Коли ви збираєтеся вийти з дому і думаєте: "Мені не потрібно мочитися, але, можливо, доведеться, тому я піду" ... якщо ви робите це часто, ваш сечовий міхур ніколи не наповниться належним чином. Він не заповнюється на повну. Ви мочитеся, коли він наполовину заповнений. Тому у вас може виникнути бажання мочитися частіше, тому що він заповнюється лише наполовину... Ви, по суті, сенсибілізуєте свій організм до роботи з меншим об'ємом, ніж потрібно".

Крім того, Куреші радить людям уникати домашніх засобів і супозиторіїв, таких як часник і йогурт: "Ці речі не допоможуть вилікувати інфекцію, з якою ви маєте справу, і вони можуть погіршити ситуацію. Перш ніж пхати щось кудись, поговоріть зі своїм лікарем, будь ласка".

Куреші також закликала не дозволяти збентеженню або страху зупинити їх від звернення за медичною допомогою. Вона запевнила, що медики "все це бачили, все це чули, все це нюхали": "Ми не засуджуємо. Поговоріть зі своїм лікарем".

Нагадаємо, що відбуватиметься з вашим тілом, якщо ви регулярно будете спати до 6 годин на добу.

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