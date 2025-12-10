Лікарка розкрила зимовий "антивірусний" секрет: що робити, аби не хворіти

Застуда

Сімейна лікарка Софі Ньютон пояснила, що один із найефективніших методів уникнути застуди, грипу та сезонних вірусів — не добавки чи спеціальні процедури, а звичайний нічний сон. Вона наголосила, що якісний відпочинок працює як природний щит організму та суттєво знижує ризик інфекцій.

Про це повідомило видання Express.

Лікарка послалася на дослідження, у якому добровольці навмисно зазнавали дії вірусу застуди. З’ясувалося, що люди, які сплять менше ніж сім годин на добу, хворіють утричі частіше. А порушений або поверхневий сон збільшував імовірність появи симптомів майже у п’ять із половиною разів — навіть з урахуванням віку, стресу, ваги й уживання алкоголю.

За словами Ньютон, під час сну імунна система активно виробляє цитокіни, формує захисні клітини та антитіла. Якщо ж організм недоотримує якісного відпочинку, таких «захисників» просто не вистачає, що відкриває шлях вірусам. Вона радить дотримуватися режиму, зменшувати використання гаджетів перед сном, тримати спальню прохолодною та додавати хоча б 15–30 хвилин додаткового відпочинку.

Наприкінці лікарка наголосила: хороший сон важливий не лише для профілактики застуд — він також покращує психічне здоров’я, пам’ять та загальний стан організму.

Окремо інший фахівець, доктор Сурадж Кукадія, розповів, якої пози під час сну варто уникати. За його словами, сон на животі може спричинити костохондрит — запалення в зоні з’єднання ребер із грудниною. Тривалий тиск на грудну клітку, поєднаний із неправильною поставою чи підняттям важкого протягом дня, підвищує ризик розвитку болісного стану.

Нагадаємо, зміцнити імунітет взимку простіше, ніж здається. Для цього ваш зимовий раціон має бути насичений вітамінами А, С, Е та омега-3.