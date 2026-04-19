Лікарня повторно використовує шприци, заражаючи сотні дітей ВІЛ-інфекцією

Реклама

Щонайменше 331 дитина отримала позитивний результат тесту на ВІЛ у період від листопада 2024 року до жовтня 2025 року. Поширення інфекції, ймовірно, пов’язане з державною лікарнею в місті Таунсі, розташованому в центральній провінції Пенджаб у Пакистані.

Про це йдеться в розслідувані BBC.

У медичному закладі THQ Taunsa Sharif, що перебуває під управлінням провінційної влади, було втсановлено приховану камеру, яка упродовж 32 годин зафіксувала 10 окремих випадків, коли один і той самий шприц повторно використовувався для одного й того ж флакона з багатодозовим препаратом.

Реклама

У чотирьох із цих випадків препарат із одного і того самого флакона вводили різним дітям. Якщо хоча б хтось з цих дітей виявиться ВІЛ-позитивним, інші троє можуть легко стати носіями вірусу.

«Вони наповнили той самий шприц і дали його одній дитині, потім знову наповнили його і дали іншій», — розповів новинному агентству один із членів сім’ї ВІЛ-інфікованої дитини.

Іншими словами, персонал лікарні використовував один і той самий шприц для кількох пацієнтів, що, своєю чергою, забруднювало багатодозовий флакон.

«Навіть якщо вони прикріпили нову голку, задня частина, яку ми називаємо корпусом шприца, містить вірус, тому він передасть його навіть з новою голкою», — сказав BBC Альтаф Ахмед, провідний пакистанський експерт з інфекційних захворювань.

Реклама

Попереднього адміністратора лікарні було звільнено після того, як цю практику було викрито. Однак новопризначений медичний керівник Касим Буздар, заявив, що відеозапис може бути «постановкою».

На запитання, якою буде його відповідь будь-яким батькам, стурбованим цими звинуваченнями, Буздар відповів: «Я можу сказати їм з упевненістю, з певністю, що вам слід пройти лікування в THQ Taunsa».

Невідомо, чи вживатимуть заходів посадовці, щоб викорінити цю небезпечну практику в лікарнях. Наразі сотні дітей змушені жити під ризиком заразитися з одним із найсмертоносніших вірусів у світі, хоча цього можна уникнути кількома простими кроками.

