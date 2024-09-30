Ліків немає: Європою і США шириться смертельний вірус, який переносять комарі

Серед тих, хто має важкий перебіг захворювання, близько 10% помирають від гострої інфекції, ще близько 70-80% матимуть довгострокові неврологічні наслідки.

У Європі та США поширюється вірус Західного Нілу. Ця смертельна хвороба існує десятиліттями, однак проти неї досі немає ані вакцини, ані ліків.

Про це пише BBC.

Один із провідних дослідників ВІЛ, обличчяя боротьби з пандемією коронавірусу Ентоні Фаучі нещодавно потрапив до лікарні через зовсім інший вірус. У 83-річного чоловіка з'явилися гарячка, озноб та втома. З’ясувалося, що ці симптоми викликав вірус Західного Нілу – патоген, що передається комарами, вперше зафіксований в Уганді 1930-х років.

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Але Фаучі заразився вірусом не у Східній Африці. Заражений комар вкусив чоловіка на його власному ґанку. Таких випадків дедалі більшає.

Як повідомили у Центрі з контролю та профілактики захворювань США, щороку на вірус Західного Нілу хворіють 2000 американців. Із них 1200 отримують небезпечні для життя неврологічні захворювання, а понад 120 випадків закінчуються смертю.

"Захворіти ризикують усі. Щоб заразитися, достатньо простого укусу комара. І хоча ми бачимо, що у важкій формі хворіють переважно люди похилого віку, молоді люди теж хворіють", – розповіла Крісті Мюррей, професорка педіатрії в Університеті Еморі в Атланті, яка вивчає вірус Західного Нілу протягом майже 20 років.

Перший спалах вірусу Західного Нілу у США був зафіксований 1999 року. Загалом ця епідемія зрештою заразила близько 8200 людей у всьому місті. Але ніхто точно не знає, як вірус потрапив до США з Африки де він циркулював десятиліттями. Однак за даними досліджень, основні носії вірусу – птахи. А комарі заражаються, коли п'ють кров інфікованих птахів, і потім передають його людям.

Від моменту першого спалаху вірусу Західного Нілу у США зареєстрували понад 59 тис. випадків і понад 2 900 смертей. За деякими оцінками, реальна кількість інфікувань перевищує три мільйони.

Хоча інфекції переважно протікають безсимптомно, і лише кожна п’ята людина відчуває легкі симптоми, важкі випадки можуть призвести до довічної інвалідності. Приблизно в однієї зі 150 людей вірус може проникнути в мозок і центральну нервову систему, викликаючи небезпечне для життя запалення, а в багатьох випадках – пошкодження мозку.

Особливо вразливими є люди з імунодефіцитом, старші від 60 років, з діабетом чи гіпертонією.

"Ми вважаємо, що при гіпертонії підвищений тиск у мозку дозволяє вірусу легше долати гематоенцефалічний бар’єр", – зауважила Мюррей.

Професорка помітила, що викликане вірусом запалення може зрештою призвести до настільки серйозної атрофії або зменшення мозку, що на знімках це нагадує мозок людей, які зазнали черепно-мозкових травм.

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"Серед тих, хто має важкий перебіг захворювання, близько 10% помруть від гострої інфекції, а приблизно 70-80% матимуть довгострокові неврологічні наслідки. Тим, хто виживає, не завжди стає краще, натомість часто – гірше. Люди кажуть про депресію, зміну особистості тощо", – розповіла Мюррей.

Чому немає ліків та вакцини проти вірусу Західного Нілу?

Наразі не існує ані вакцини, ані будь-якого специфічного лікування, яке могло б допомогти інфікованим людям. Є лише підтримувальна терапія.

Перешкодою для створення вакцини є спорадичний і непередбачуваний характер спалахів вірусу. Адже для того, щоб переконатися у дієвості вакцини, вірус повинен циркулювати протягом певного часу, пояснила Керолін Гулд, медпрацівниця з відділу трансмісивних захворювань CDC у Форт-Коллінзі.

Велике дослідження економічної ефективності вакцин 2006 року дійшло висновку, що універсальна програма вакцинації проти вірусу Західного Нілу навряд чи заощадить гроші системи охорони здоров’я. Гулд вважає, що головним фактором стримування для розробки вакцини стали витрати на її розробку в поєднанні із сумнівною фінансовою віддачею з погляду фармацевтичної компанії.

Актуальною є і потреба знайти ефективніші методи лікування для людей, які перенесли серйозні захворювання внаслідок вірусної інфекції Західного Нілу. За словами Мюррей, хоча розроблені кілька варіантів ліків на основі штучно створених антитіл проти вірусу, їхнє дослідження не просунулося далі випробувань на гризунах, і розробники зіткнулися з тими ж перешкодами, що й виробники вакцин.

У цьому контексті президент Міжнародного товариства інфекційних хвороб Пол Тамбія вважає, що можна вивчити багато уроків з пандемії коронавірусу. Під час неї одним із найефективніших методів лікування виявився дешевий стероїд під назвою дексаметазон. Тамбія переконаний, що віднайдення правильного стероїду для зменшення запалення може врешті-решт допомогти багатьом пацієнтам одужати.

"Вірус Західного Нілу – це флавівірус, і наразі немає ліцензованих противірусних препаратів проти жодного з флавівірусів – денге, Зіка чи японського енцефаліту. Я думаю, що майбутнє за стероїдами", – сказав Тамбія.

Мюррей і Тамбія сподіваються, що увага, яку привернула до вірусу Західного Нілу хвороба Фаучі, допоможе переконати політиків виділити більше фінансування на хворобу, на яку наразі звертають так мало уваги.

Нагадаємо, у Хмельницькому померла жінка, яка заразилася вірусом Західного Нілу.

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