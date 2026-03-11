ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
2 хв

Лікування від сказу не існує: чим він загрожує та як уберегтися

Сказ на 100% смертельний після появи перших клінічних симптомів, але йому можна на 100% запобігти, якщо вчасно звернутися до лікаря.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Джерело сказу – інфіковані тварини

Джерело сказу — інфіковані тварини / © Pixabay

В Україні щороку тисячі людей звертаються до лікарень через укуси або заслинення тваринами. Найчастіше — це собаки й коти, зокрема безпритульні. Також ризик становлять дикі тварини — лисиці, вовки та єнотоподібні собаки.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Як передається

Найчастіше людина може заразитися вірусом сказу від тварин. Після укусу чи ослинення (особливо небезпечним є потрапляння зараженої слини на відкриті рани, навіть маленькі подряпини та слизові оболонки) вірус може жити в організмі без проявів хвороби 1-3 місяці.

Що робити негайно після укусу або заслинення

  • Ретельно промийте рану проточною водою з милом 15 хвилин або довше

  • Обробіть краї рани антисептиком (наприклад, розчином йоду 5% або спирту 70%)

  • Якомога швидше зверніться до лікаря

Чи потрібно робити щеплення

Лікар оцінює ризик і тільки тоді приймає рішення про необхідність вакцинації. Якщо буде призначено курс антирабічної вакцинації — п’ять доз протягом 28 днів — його потрібно пройти повністю.

Чи можна заразитися від домашнього улюбленця

Якщо тварина вакцинована і перебуває під наглядом, ризик значно нижчий. Інфікована людина може кілька тижнів або й місяців не мати клінічних проявів, а тимчасом вірус розвиватиметься в організмі. Якщо з’являться симптоми (підвищення температури, біль у місці укусу, страх води, судоми), лікування вже буде неефективне.

Важливо: сказ не лікується. Лікарі можуть тільки полегшити страждання, якщо своєчасно не була проведена вакцинація. Це завжди реанімаційне відділення, бо це дуже важке захворювання. Воно завжди смертельне, тому щеплення — обов’язкове.

Раніше повідомлялося, що в Україні зростає кількість випадків сказу. Більше про це читйате у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie