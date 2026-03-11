Лікування від сказу не існує: чим він загрожує та як уберегтися

Джерело сказу — інфіковані тварини / © Pixabay

В Україні щороку тисячі людей звертаються до лікарень через укуси або заслинення тваринами. Найчастіше — це собаки й коти, зокрема безпритульні. Також ризик становлять дикі тварини — лисиці, вовки та єнотоподібні собаки.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Як передається

Найчастіше людина може заразитися вірусом сказу від тварин. Після укусу чи ослинення (особливо небезпечним є потрапляння зараженої слини на відкриті рани, навіть маленькі подряпини та слизові оболонки) вірус може жити в організмі без проявів хвороби 1-3 місяці.

Що робити негайно після укусу або заслинення

Ретельно промийте рану проточною водою з милом 15 хвилин або довше

Обробіть краї рани антисептиком (наприклад, розчином йоду 5% або спирту 70%)

Якомога швидше зверніться до лікаря

Чи потрібно робити щеплення

Лікар оцінює ризик і тільки тоді приймає рішення про необхідність вакцинації. Якщо буде призначено курс антирабічної вакцинації — п’ять доз протягом 28 днів — його потрібно пройти повністю.

Чи можна заразитися від домашнього улюбленця

Якщо тварина вакцинована і перебуває під наглядом, ризик значно нижчий. Інфікована людина може кілька тижнів або й місяців не мати клінічних проявів, а тимчасом вірус розвиватиметься в організмі. Якщо з’являться симптоми (підвищення температури, біль у місці укусу, страх води, судоми), лікування вже буде неефективне.

Важливо: сказ не лікується. Лікарі можуть тільки полегшити страждання, якщо своєчасно не була проведена вакцинація. Це завжди реанімаційне відділення, бо це дуже важке захворювання. Воно завжди смертельне, тому щеплення — обов’язкове.

