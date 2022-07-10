Лікування артриту: до регіонів України надійшли 210 флаконів коштовного препарату Simponі

Ревматоїдний артрит – найчастіша причина інвалідності як у нашій країні, так і у всьому світі.

МОЗ отримало 210 флаконів коштовного препарату Simponі (міжнародне непатентоване найменування — голімумаб) — для лікування різних форм артриту.

Про це повідомили у відомстві.

Також там додали, що Україні передала препарат група компаній Johnson & Johnson.

"Ліки уже надійшли в регіони: обласні клінічні лікарні Тернополя, Івано-Франківська, Хмельницького, Львова, Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр у Львові, Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска та Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. М. Лук’янової у Києві", — зазначили у відомстві.

До слова, це не перший жест підтримки. Днями вперше Україна безоплатно отримала лікарський засіб Spinraza — для пацієнтів, які страждають на СМА (спінальну м’язову атрофію). Препарат уже розвезено в регіони.

Нагадаємо, напередодні очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна має готуватися до чергової хвилі COVID-19, про яку свідчить зростання захворюваності.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.