Лікування артриту: до регіонів України надійшли 210 флаконів коштовного препарату Simponі

Ревматоїдний артрит – найчастіша причина інвалідності як у нашій країні, так і у всьому світі.
МОЗ отримало 210 флаконів коштовного препарату Simponі (міжнародне непатентоване найменування — голімумаб) — для лікування різних форм артриту.
Про це повідомили у відомстві.
Також там додали, що Україні передала препарат група компаній Johnson & Johnson.
"Ліки уже надійшли в регіони: обласні клінічні лікарні Тернополя, Івано-Франківська, Хмельницького, Львова, Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр у Львові, Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска та Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. М. Лук’янової у Києві", — зазначили у відомстві.
До слова, це не перший жест підтримки. Днями вперше Україна безоплатно отримала лікарський засіб Spinraza — для пацієнтів, які страждають на СМА (спінальну м’язову атрофію). Препарат уже розвезено в регіони.
Нагадаємо, напередодні очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна має готуватися до чергової хвилі COVID-19, про яку свідчить зростання захворюваності.
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