Лікування інфаркту та інсульту: які безкоштовні послуги надають пацієнтам в Україні

Профілактику та лікування серцево-судинних захворювань містить Програма медичних гарантій.

Фахівці Національної служби здоров'я України надали перелік безкоштовних послуг для пацієнтів із серцевими хворобами.

"Пацієнти, які мають симптоми або вже діагностоване серцево-судинне захворювання, або намір запобігти виникненню цих захворювань, перш за все мають звертатись до свого сімейного лікаря. Звичайно, якщо мова не йде про стан, який загрожує життю. Тоді потрібно викликати швидку", - зазначають медики.

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Які послуги у разі скарг на серце надає сімейний лікар

Лікар первинної ланки може допомогти у профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань. Виміряти артеріальний тиск, оцінити загальний серцево-судинний ризик за шкалою SCORE, при потребі направити на електрокардіограму, аналіз крові, зробити швидкий тест на тропонін. Також сімейний лікар може виписати направлення на консультацію до кардіолога або на ультразвукове дослідження серця.

Медикаментозне лікування хвороб серця

Дієвим способом контролю серцево-судинних захворювань є безперервне медикаментозне лікування. Саме для цього працює програма "Доступні ліки". Лікар виписує електронний рецепт, пацієнт - отримує потрібні йому ліки безоплатно або з невеликою доплатою.

На сьогодні програма “Доступні ліки” передбачає 198 лікарських засобів - для лікування серцево-судинних захворювань; 27 лікарських засоби - для первинної та вторинної профілактики інфарктів та інсультів.

Лікування інфаркту та інсульту є пріоритетними послугами в Програмі медгарантій-2022. НСЗУ уклала договори на лікування гострого мозкового інсульту з 254 медичними закладами, на лікування гострого інфаркту міокарда - із 67 закладами.

У медзакладі пацієнту з інфарктом чи інсультом надаються безоплатно наступні послуги:

діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження)

проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті)

цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації

медична реабілітація в гострому періоді

лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали

ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти)

харчування в стаціонарних умовах та ін.

Краще попередити розвиток важких хвороб, ніж долати їх наслідки. Найчастіше причинами серцево-судинних захворювань є, в тому числі, шкідливі звички: куріння, надмірне вживання алкоголю, брак фізичної активності, нездорове харчування.

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Змінивши спосіб життя, можна уникнути ризику серцево-судинних хвороб.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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