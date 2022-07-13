Лікування психічних розладів внаслідок вживання опіоїдів: що входить в безкоштовну допомогу та як її отримати

Як відбувається лікування пацієнтів із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів в Україні - що входить в безоплатну допомогу та як їм її отримати.

НСЗУ надала роз’яснення.

Україна впроваджує найкращі світові практики лікування пацієнтів від різних захворювань. Зокрема, люди, що мають психічні розлади, повʼязані з вживанням опіоїдів, можуть отримати замісну підтримуючу терапію.

Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ) здійснюється за допомогою препаратів з доведеною ефективністю, які є антагоністами опіоїдів.Вони запобігають виникненню психічних розладів у пацієнтів після припинення прийому наркотичних речовин.

ЗПТ дозволяє нормалізувати роботу головного мозку. Пацієнти, після проходження терапії, можуть покращити якість свого життя та мінімізувати ризики для здоровʼя.

Саме таке лікування визнано найбільш ефективним у світі, а з 2009 року його рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я.

З 2020 року замісна терапія входить до переліку безоплатних послуг в Програмі медичних гарантій.

Пацієнти, що потребують замісної терапії, можуть отримати її в медичних закладах країни, що уклали договір з НСЗУ за напрямом “Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії”.

Програма лікування, дозування та термін визначаються індивідуально лікарем і можуть тривати стільки, скільки це потрібно пацієнту. Допомога надається як амбулаторно, так і за місцем перебування пацієнта. Якщо пацієнт не може щоденно відвідувати лікаря, медзаклад має забезпечити доставку препаратів за місцем перебування пацієнта.

Щоб отримувати препарати ЗПТ, пацієнту потрібне направлення лікуючого лікаря та встановлений діагноз F11 "Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів". Цей діагноз встановлює психіатр або нарколог.

Згідно з умовами договору з НСЗУ, лікар має визначити прихильність пацієнта до призначеного лікування А під час лікування медпрацівники мають дотримуватися толерантного ставлення до пацієнтів, уникати їх дискримінації чи стигматизації, а також забезпечувати конфіденційність медичних даних.

До переліку безоплатних послуг входять:

складання плану спостереження та лікування, контроль за дотриманням плану, перегляд плану раз у квартал чи в залежності від потреб пацієнта;

щоденна видача препаратів, у тому числі у святкові та вихідні дні;

забезпечення безперервності лікування в разі госпіталізації пацієнта або затримання правоохоронними органами;

оцінка стану пацієнта, в тому числі виявлення ознак насильства;

проведення скринінгів на туберкульоз, ВІЛ, вірусні гепатити, направлення на діагностику та лікування;

проведення скринінгів психічних розладів та направлення на діагностику.

направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги;

інформування щодо можливості отримання соціально-психологічних послуг та скерування до місць їх надання за потреби.

Контрольований прийом ЗПТ блокує потяг до нелегальних опіоїдів. Також терапія дозволяє зменшити ризик інфікування такими інфекціями як ВІЛ та гепатит через ін’єкційне вживання наркотиків.

Щоб знайти медзаклад, що надає цю послугу, телефонуйте у контакт-центр НСЗУ 16-77.

Додамо, що о станні оцінки CDC показують, що смертність від передозування наркотиків знаходиться десь між кількістю смертей від хвороби Альцгеймера та діабету. У 2019 році хвороба Альцгеймера спричинила близько 121 000 смертей, а діабет вбив близько 88 000 людей у ​​США. Серцево-судинні захворювання були основною причиною смерті в США в 2019 році, вбивши майже 660 000 людей. Рак спричинив майже 600 000 смертей.