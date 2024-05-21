Лікують чи вбивають: дослідники виявили небезпечну побічну дію препаратів для схуднення

Три нові дослідження, засновані на сотнях тисяч реальних історій хвороби пацієнтів, показали, що ін'єкційні препарати для лікування діабету та ожиріння, відомі як агоністи GLP-1, можуть призвести до рідкісного, але серйозного побічного ефекту – паралічу шлунка (гастропарезу).

Дані досліджень були представлені на медичній конференції "Тиждень хвороб травлення 2024 року" у Вашингтоні, повідомляє CNN.

Агоністи GLP-1, такі як семаглутид (торгові марки Ozempic та Wegovy), ексенатид (Byetta) та ліраглутид (Victoza), мають великий попит, оскільки вони довели свою ефективність для зниження ваги та покращення роботи серця. Препарати знижують почуття голоду, сповільнюючи проходження їжі через шлунок, та стимулюють вироблення інсуліну в організмі.

Однак у деяких людей моторна функція шлунка сповільнюється настільки, що призводить до гастропарезу, сильних нападів блювання та запоров.

Лікарі кажуть, що в більшості випадків гастропарез проходить після припинення прийому ліків. Але деякі пацієнти стверджують, що їхній стан не покращився навіть через кілька місяців після припинення прийому препарату і вони не можуть нормально харчуватися.

Всі три нові дослідження вивчали історії хвороб реальних пацієнтів у США. Загалом у дослідженнях взяли участь понад 660 тисяч осіб. У пацієнтів, які приймали препарати, що містять GLP-1, ризик паралічу шлунка виявився вищим на 52–66% порівняно з тими, кому було призначено інші ліки.

У пацієнтів із зайвою вагою, які приймали GLP-1, гастропарез був діагностований у 10 випадках із 10 000. У пацієнтів із контрольної групи, які приймали інші препарати, захворювання розвинулося лише у 4 випадках із 10 000.

Показники під час лікування діабету були ще значнішими. У 50 пацієнтів із кожних 10 000, яким було призначено препарати на основі GLP-1, було діагностовано параліч шлунка.

Крім того, у людей, які приймають препарати GLP-1, також частіше спостерігалися нудота, блювання або гастроезофагеальний рефлюкс. У них частіше виникали панкреатит та захворювання жовчного міхура, що призводили до його хірургічного видалення.

"Хоча ці препарати дійсно працюють, і їх слід використовувати за показаннями, ми просто хочемо попередити всіх: якщо ви вирішите почати це робити, будьте готові до того, що у вас є 30-відсоткова ймовірність того, що у вас можуть виникнути побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту, а потім препарат, можливо, доведеться припинити", — сказав автор дослідження доктор Пратік Шарма, професор медицини з Університету Канзасу.

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