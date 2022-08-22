Лікують пацієнтів із пошкодженням мозку та опорно-рухового апарату: в Україні успішно випробували телемедичні ґаджети

В Україні відбулося успішне випробування двох телемедичних систем: Teledoc Health, що надає можливості віртуальної допомоги, та телемедичної платформи нейросенсорної реабілітації Rehabilitation Gaming System, яка за допомогою ґаджетів допомагає комплексно лікувати пацієнтів із пошкодженням мозку та опорно-рухового апарату.

Про це повідомили у МОЗ.

Основні функції платформи Teledoc Health виконує робот Litev3. Це девайс, що максимально наближає віртуальні відвідування до реальних.

За допомогою вбудованої керованої камери дуже високої роздільної здатності можна ретельно обстежувати пацієнта, вимірювати температуру, тиск та під’єднувати діагностичне обладнання тощо.

Система надає можливість у деяких випадках повністю замістити роботу медперсоналу і може самостійно рухатись та передавати дані для консиліумного рішення по лікуванню кожного хворого.

Платформа Rehabilitation Gaming System – телереабілітація для підвищення якості життя людей з пошкодженням мозку та опорно-рухового апарату. Проєкт адаптований до конкретних потреб кожного окремого пацієнта від гострої до хронічної фази після пошкодження головного мозку.

Платформа Solo забезпечує захист інформації, що є найважливішою умовою роботи проєктів телемедицини, особливо в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром 15 см.

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