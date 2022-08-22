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Лікують пацієнтів із пошкодженням мозку та опорно-рухового апарату: в Україні успішно випробували телемедичні ґаджети

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Лікують пацієнтів із пошкодженням мозку та опорно-рухового апарату: в Україні успішно випробували телемедичні ґаджети

Системи надають можливість у деяких випадках повністю замістити роботу медперсоналу.

В Україні відбулося успішне випробування двох телемедичних систем: Teledoc Health, що надає можливості віртуальної допомоги, та телемедичної платформи нейросенсорної реабілітації Rehabilitation Gaming System, яка за допомогою ґаджетів допомагає комплексно лікувати пацієнтів із пошкодженням мозку та опорно-рухового апарату.

Про це повідомили у МОЗ.

Основні функції платформи Teledoc Health виконує робот Litev3. Це девайс, що максимально наближає віртуальні відвідування до реальних.

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За допомогою вбудованої керованої камери дуже високої роздільної здатності можна ретельно обстежувати пацієнта, вимірювати температуру, тиск та під’єднувати діагностичне обладнання тощо.

Система надає можливість у деяких випадках повністю замістити роботу медперсоналу і може самостійно рухатись та передавати дані для консиліумного рішення по лікуванню кожного хворого. 

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Платформа Rehabilitation Gaming System – телереабілітація для підвищення якості життя людей з пошкодженням мозку та опорно-рухового апарату. Проєкт адаптований до конкретних потреб кожного окремого пацієнта від гострої до хронічної фази після пошкодження головного мозку.

Платформа Solo забезпечує захист інформації, що є найважливішою умовою роботи проєктів телемедицини, особливо в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром 15 см.

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Дата публікації
Перегляди
1130
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