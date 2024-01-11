Лікують сечокам’яну хворобу й атеросклероз: яка користь лимонів для нашого здоров’я

Українці дуже люблять лимони, бо вони вкрай корисні для здоров’я і недорогі. Так, завдяки високому вмісту вітаміну С вони захищають наш організм від вірусів та застуди. Але це далеко не все. Лимони містять вітаміни групи В, Е, РР, кальцій, натрій, калій, сірку, залізо, магній, рутин та цитрин. Тому є справжнім суперфудом, що підтримує здоров’я кишківника, нирок та серцево-судинної системи. Розповідаємо, чим корисні лимони і як їх правильно вживати, щоб отримати максимальну користь.

Яка користь лимонів для здоров'я людини

Запобігають утворенню каменів у нирках. Якщо кожного дня пити склянку води зі скибочкою лимону, це попередить утворення каменів у сечовивідній системі, завдяки великій кількості кислоти, що містить цитрус.

Якщо кожного дня пити склянку води зі скибочкою лимону, це попередить утворення каменів у сечовивідній системі, завдяки великій кількості кислоти, що містить цитрус. Підтримують здоров’я серця. Вітамін С й антиоксиданти, що містяться в лимонах, запобігають утворенню вільних радикалів, що спричиняють атеросклероз – накопичення бляшок в артеріях. Тому при регулярному вживанні лимона можна попередити серцевий напад та інсульт.

Вітамін С й антиоксиданти, що містяться в лимонах, запобігають утворенню вільних радикалів, що спричиняють атеросклероз – накопичення бляшок в артеріях. Тому при регулярному вживанні лимона можна попередити серцевий напад та інсульт. Покращують засвоєння заліза. Один лимон містить понад тридцять відсотків добової норми вітаміну С, який вкрай важливий для засвоєння заліза. Цей макроелемент бере участь у виробленні гемоглобіну, тому вживання лимона може запобігти розвитку анемії. Яка виникає тоді, коли в організмі не вистачає заліза.

Один лимон містить понад тридцять відсотків добової норми вітаміну С, який вкрай важливий для засвоєння заліза. Цей макроелемент бере участь у виробленні гемоглобіну, тому вживання лимона може запобігти розвитку анемії. Яка виникає тоді, коли в організмі не вистачає заліза. Запобігають утворенню вільних радикалів. Лимон містить велику кількість антиоксидантних сполук, які здатні уберегти організм від захворювання серця, судин, сечовивідної і травної системи, а також онкології.

Кому не можна вживати лимони

Не слід вживати лимонний сік у концентрованому вигляді всім тим, хто має захворювання шлунку, стравоходу, підвищену кислотність і проблеми із тиском. Також варто перевірити чи немає у вас алергії на цей фрукт. Не можна давати лимони чи сік маленьким дітям до трьох років.

У чистому вигляді лимонний сік може негативно вплинути на зубну емаль, слизову оболонку рота та стравохід, бо містить багато кислоти.

Як треба вживати лимони, щоб отримати максимальну користь

Якщо кожного дня додавати трохи лимона у їжу чи напої, це допоможе зміцнити імунітет та підтримувати загальний стан здоров’я на належному рівні.

Як краще вживати лимони:

Додавайте лимонний сік чи скибочки у воду або чай.

Добре маринувати м’ясо чи рибу з лимоном перед приготуванням, від цього він не втратить своїх корисних властивостей.

Готуйте овочеві салати з лимонною заправкою із додаванням оливкової олії – це просто вітамінна бомба з максимальною користю для організму.

Лимон чи його цедра може надати незвичайного аромату та смаку вашим супам, запеченим стравам або випічці.

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