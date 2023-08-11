Лише 10 присідань зранку – і ви позбудетеся апатії, знесилення та зайвих кілограмів

Чи можуть десять присідань змінити щось у житті? Так, завдяки цій легкій вправі поступово підвищиться життєвий тонус, збільшиться кількість енергії, і якщо є проблеми із зайвою вагою, то ви їх позбудетеся. Погодьтеся, коли ми сповнені сил, тоді наше життя стає кращим, і ми почуваємося щасливішими. Але не всі роблять розминки чи фізкультуру зранку. Оскільки ті, хто починає займатися фізичними вправами, занадто багато від себе вимагають. Не варто себе перевантажувати, бо заплановані 100 присідань надихають більше ніколи не присідати. Та якщо робити потроху, але кожного дня, тоді це матиме надзвичайний ефект: одна маленька звичка змінить все у житті на краще.

Чим корисні присідання?

Під час присідання наш мозок виробляє ендорфіни – «гормони щастя». Тому після цієї вправи ви відчуватимете більше задоволення від життя. Оскільки в організмі вироблятиметься ще більше гормонів, від чого покращиться настрій, якого вам вистачить надовго.

В організмі прискориться обмін речовин, тому ви отримаєте заряд енергії на цілий день. Недарма ранкову фізкультуру називають зарядкою, адже вона дійсно заряджає. А коли активізується метаболізм, тоді пришвидшується процес спалювання зайвих калорій. І це лише 10 присідань, а не дві години виснажливих тренувань у спортзалі.

Знизиться ризик захворювання серцево-судинної системи. Навіть невелике, але повсякденне фізичне навантаження, буде тренувати серцевий м’яз. Особливо, це важливо робити тим, хто веде малорухливий спосіб життя. І з часом організм віддячить вам міцним здоров’ям та витривалістю. А ліків від серця взагалі не потрібно буде пити.

Якщо є проблеми із зайвою вагою, то лише 10 присідань допоможуть їх позбутися. Так, за два тижні не вдасться швидко схуднути, не потрібно очікувати, що ви скинете 10 кг за місяць. Але поступово процес схуднення набиратиме обертів, оскільки присідання активізують обмін речовин, і спожиті зайві калорії просто не встигатимуть відкладатися на вашій талії.

Ви покращите якість свого життя, бо відтепер у вас буде більше енергії та натхнення. Коли вам потрібно буде піднятися на десятий поверх, якщо не працюватиме ліфт, ви з легкістю це зробите. Або захочеться здійснити велику мрію, чи запустити складний проєкт, – і це вам вдасться, бо енергії тепер вистачить на все.

Кому не можна робити присідання

Не варто присідати людям, які мають захворювання колін чи суглобів. Також слід замінити вправу на іншу тим, хто має проблеми із серцем, підвищеним тиском та страждає на гіпертонію. Оскільки присідання пришвидшують пульс та підвищують артеріальний тиск.

Якщо є варикозне розширення вен, артрит та артроз, то потрібно проконсультуватися зі своїм лікарем, чи можна робити присідання, щоб не завдати шкоди своєму здоров’ю.

Перед початком тренування потрібно розім’яти м’язи та підготувати суглоби до фізичного навантаження. Не варто робити різких рухів, присідання потрібно виконувати повільно.

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