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- Здоров’я
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Літні суперфуди: яка користь малини, лохини та ожини, кому не можна їсти ці ягоди
Дієтологи рекомендують вживати 150 грамів ягід 5 разів на тиждень, щоб зміцнити імунітет, підтримати організм і зменшити ризик розвитку захворювань.
Малина, лохина й ожина — це не просто смачні ягоди, а справжні скарби для нашого здоров’я. У літній період вони стають потужним джерелом вітамінів, мінералів та антиоксидантів для організму. Про це пише ресурс zaxid.net.
Чому малина, лохина й ожина вважаються суперфудами
Високий вміст антиоксидантів. Усі три ягоди багаті на антоціани — природні пігменти, що мають протизапальні властивості. Вони допомагають клітинам боротися з процесами старіння, підтримують здоров’я серця й судин, а також знижують ризик появи хронічних захворювань.
Низький глікемічний індекс. Ці ягоди не викликають різких стрибків рівня глюкози в крові, тому підходять для людей з інсулінорезистентністю чи діабетом.
Клітковина для здорового травлення. 100 г малини містить до 7 г харчових волокон, які сприяють роботі кишківника, покращують перетравлення їжі й допомагають тримати апетит під контролем.
Вітаміни й мікроелементи у складі ягід. Малина — це потужне джерело вітаміну С, марганцю й природних саліцилатів, які зменшують запалення. Лохина містить вітамін К1 і антоціани, що покращують зір та підтримують когнітивні функції. Ожина багата на фолієву кислоту, мідь і вітаміни групи B.
Кому варто обмежити споживання ягід
Алергікам. Малина й ожина можуть викликати реакцію у людей, чутливих до саліцилатів.
Пацієнтам із синдромом подразненого кишківника (IBS). Через вміст клітковини можливі здуття й дискомфорт за надмірного вживання ягід.
Дітям до одного року. Вводити ягоди до раціону маленьких дітей варто з обережністю та лише після поради з педіатром.
Людям із сечокам’яною хворобою. Лохина містить оксалати, тому у великій кількості може бути небажаною.