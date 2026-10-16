Літній чи зимовий час: учені з’ясували, який із них небезпечніший для здоров’я

Літній чи зимовий час — який корисніший для здоров’я / © pexels.com

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Відмова від сезонного переведення годинників може позбавити людей необхідності двічі на рік перебудовувати режим. Однак якщо залишити один час на весь рік, для здоров’я кращим варіантом може бути стандартний, або так званий зимовий час.

Про це йдеться в аналізі канадських науковців, пише ScienceAlert.

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Психіатр Реймонд Лам з Університету Британської Колумбії та його колеги порівняли можливі наслідки постійного стандартного та літнього часу. Вони проаналізували дослідження циркадних ритмів, сну, настрою, навчання та економічних показників, а також досвід країн, які вже експериментували з відмовою від сезонного переведення годинників.

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Чому стандартний час може бути кориснішим

Ключова перевага стандартного часу — раніше ранкове світло. Саме воно допомагає налаштовувати внутрішній біологічний годинник людини, який впливає на сон, бадьорість та інші щоденні процеси.

Натомість постійний літній час означає пізніший схід сонця взимку. Наприклад, у Торонто на початку січня Сонце за стандартним часом сходило б приблизно о 7:51, а за постійного літнього — лише о 8:51. Тобто люди, які рано вирушають на роботу або навчання, довше залишалися б без природного ранкового світла.

За словами дослідника сну та циркадних ритмів Ральфа Містлбергера з Університету Саймона Фрейзера, дефіцит ранкового світла може зсувати біологічні ритми на пізніший час. Водночас робота та навчання починаються за звичним графіком, тому людина може бути змушена прокидатися раніше, ніж цього «хоче» її внутрішній годинник, і в результаті недосипати.

Такий розрив між біологічними ритмами та соціальним графіком називають соціальним джетлагом. Його, як і хронічний недосип, пов’язують із негативними наслідками для фізичного та психічного здоров’я.

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Хто найбільше ризикує постраждати

Особливо чутливими до пізнього ранкового світла можуть бути підлітки та молоді люди, оскільки в цьому віці біологічний годинник природно зміщується на пізніший час.

Науковці також звернули увагу на сезонний афективний розлад — форму депресії, яка найчастіше проявляється взимку. Одне з пояснень цього стану пов’язане саме з нестачею ранкового світла та зміщенням циркадних ритмів.

Водночас дослідники визнають переваги постійного літнього часу: світліші вечори дають більше можливостей для прогулянок, спорту та спілкування. Проте з погляду впливу на біологічний годинник команда рекомендує в разі відмови від переведення годинників залишити постійний стандартний час.

Якщо ж влада обирає цілорічний літній час, науковці радять компенсувати темні ранки — зокрема, пізніше починати навчання та роботу, покращувати освітлення в приміщеннях і стежити за змінами в показниках сну, зимової депресії, прогулів та дорожнього травматизму.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звичні продукти, які багато людей їдять мало не щодня, можуть спричинити розвиток раку. Лікарі радять залишити їх для рідкісних випадків.

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