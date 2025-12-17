- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 96
- Час на прочитання
- 2 хв
Любов до білого вина мало не вбила жінку: як алкоголь провокує страшну хворобу
Кетрін Елліот ніколи не вважала себе алкоголічкою. Вона мала успішну кар’єру, сім’ю і просто полюбляла гучні вечірки з вином, як і більшість її друзів. Але коли вона нарешті наважилася відмовитися від спиртного, доля зіграла з нею злий жарт.
53-річна Кетрін Елліот з Мельбурна роками жила у режимі «соціального пияцтва». Вона не пила алкоголь щодня, але на вечірках не мала «кнопки стоп» і легко випивала пляшку білого вина та кілька коктейлів за вечір.
Її історію боротьби та прозріння розповідає Daily Mail.
«Я не була залежною, я просто напивалася»
Кетрін виросла в культурі, де здатність «перепити» друзів-чоловіків вважалася досягненням.
«Я не була залежною від алкоголю, але у мене була соціальна проблема із запійним пияцтвом… Ми пили, щоб напитися», — згадує вона.
Поворотний момент настав у 2019 році під час сімейної відпустки. Після вечірки з еспресо-мартіні вона прокинулася з травмою голови і соромом перед дітьми. У липні того ж року вона вирішила кинути пити назавжди.
Діагноз, якого бояться всі жінки
Через 55 днів після відмови від алкоголю, стоячи в душі, Кетрін відчула раптову думку: «Перевір своє тіло». Вона намацала велику гулю на грудях.
Лікарі поставили діагноз: рак молочної залози стадії 2B. Це була агресивна форма, хоча у Кетрін не було генетичної схильності до хвороби.
Алкоголь і рак: смертельний зв’язок
Після діагнозу Кетрін почала вивчати інформацію і була шокована: докази зв’язку між алкоголем і раком грудей були беззаперечними.
«Я подумала: „Боже мій, чому я не знала цього раніше?“ Я говорила з іншими жінками, і вони теж не мали про це уявлення», — каже Елліот.
Що каже наука
Жінки, які випивають навіть один стандартний келих алкоголю на день, мають на 7% вищий ризик розвитку раку грудей порівняно з тими, хто не п’є.
Алкоголь розщеплюється на ацетальдегід — токсичну хімічну речовину, яка пошкоджує ДНК і дозволяє раку розвиватися.
Спиртне підвищує рівень естрогену, що підживлює ріст пухлин.
Зараз Кетрін у ремісії і вже 6,5 років веде тверезий спосіб життя, допомагаючи іншим жінкам побороти згубну звичку.
Нагадаємо, чому розумні люди частіше п’ють алкоголь — питання, яке на перший погляд здається парадоксальним. Та наука має несподівану відповідь: інтелектуали частіше залучаються до еволюційно нової поведінки, зокрема й до вживання спиртного.