ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

Любов до білого вина мало не вбила жінку: як алкоголь провокує страшну хворобу

Кетрін Елліот ніколи не вважала себе алкоголічкою. Вона мала успішну кар’єру, сім’ю і просто полюбляла гучні вечірки з вином, як і більшість її друзів. Але коли вона нарешті наважилася відмовитися від спиртного, доля зіграла з нею злий жарт.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Біле вино

Зловживання білим вином призвело до виникнення ракової пухлини / © Unsplash

53-річна Кетрін Елліот з Мельбурна роками жила у режимі «соціального пияцтва». Вона не пила алкоголь щодня, але на вечірках не мала «кнопки стоп» і легко випивала пляшку білого вина та кілька коктейлів за вечір.

Її історію боротьби та прозріння розповідає Daily Mail.

«Я не була залежною, я просто напивалася»

Кетрін виросла в культурі, де здатність «перепити» друзів-чоловіків вважалася досягненням.

«Я не була залежною від алкоголю, але у мене була соціальна проблема із запійним пияцтвом… Ми пили, щоб напитися», — згадує вона.

Поворотний момент настав у 2019 році під час сімейної відпустки. Після вечірки з еспресо-мартіні вона прокинулася з травмою голови і соромом перед дітьми. У липні того ж року вона вирішила кинути пити назавжди.

Діагноз, якого бояться всі жінки

Через 55 днів після відмови від алкоголю, стоячи в душі, Кетрін відчула раптову думку: «Перевір своє тіло». Вона намацала велику гулю на грудях.

Лікарі поставили діагноз: рак молочної залози стадії 2B. Це була агресивна форма, хоча у Кетрін не було генетичної схильності до хвороби.

Алкоголь і рак: смертельний зв’язок

Після діагнозу Кетрін почала вивчати інформацію і була шокована: докази зв’язку між алкоголем і раком грудей були беззаперечними.

«Я подумала: „Боже мій, чому я не знала цього раніше?“ Я говорила з іншими жінками, і вони теж не мали про це уявлення», — каже Елліот.

Що каже наука

  • Жінки, які випивають навіть один стандартний келих алкоголю на день, мають на 7% вищий ризик розвитку раку грудей порівняно з тими, хто не п’є.

  • Алкоголь розщеплюється на ацетальдегід — токсичну хімічну речовину, яка пошкоджує ДНК і дозволяє раку розвиватися.

  • Спиртне підвищує рівень естрогену, що підживлює ріст пухлин.

Зараз Кетрін у ремісії і вже 6,5 років веде тверезий спосіб життя, допомагаючи іншим жінкам побороти згубну звичку.

Нагадаємо, чому розумні люди частіше п’ють алкоголь — питання, яке на перший погляд здається парадоксальним. Та наука має несподівану відповідь: інтелектуали частіше залучаються до еволюційно нової поведінки, зокрема й до вживання спиртного.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie