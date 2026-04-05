Лосось чи тріска: яка риба корисніша для серця

Коли йдеться про вибір білків для здоров’я серця, експерти особливо рекомендують рибу.

© Pixabay

Заміна насичених жирів на ненасичені у вашому раціоні може знизити ризик серцево-судинних захворювань. Риба містить менше насичених жирів порівняно з іншими тваринними білками, такими як яловичина або свинина, і є джерелом омега-3 жирних кислот — поліненасичених жирів, які позитивно впливають на здоров’я серця.

Про це пише UC Davis Department of Nutrition.

Регулярне вживання риби може позитивно впливати на здоров’я серця, обмін речовин і гормональний баланс. Однак деякі види риби можуть бути кориснішими за інші.

Лосось

Лосось багатий на омега-3 жирні кислоти і містить мало ртуті, а також білки, амінокислоти і різні вітаміни та мінерали, як-от вітамін D, залізо, кальцій і калій. Ця риба також містить антиоксиданти, як вітамін E, вітамін C і селен.

Тріска

Біла риба, така як тріска, також містить мало жиру, що робить її гарною альтернативою червоному або переробленому м’ясу.

Чому важливо дбати про здоров’я серця

Серцево-судинні захворювання посідають перше місце серед причин смертності. Тому турбота про серце — актуальне завдання. Три основні фактори ризику серцевих захворювань — високий рівень холестерину, високий артеріальний тиск і куріння. Хороша новина полягає в тому, що навіть за наявності одного або декількох із цих факторів ризику, зміна дієти та способу життя може значно знизити загрозу серцево-судинних захворювань.

Раніше ми писали про те, скільки риби потрібно їсти. Більше про це читайте у новині.

