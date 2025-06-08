Ложка масла щодня — і ризик діабету різко знижується: вчені приголомшили висновком

Ложка масла щодня — і ризик діабету різко знижується. / © Pixabay

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Нове масштабне дослідження Бостонського університету змусило вчених переглянути десятиліттями усталені уявлення про роль тваринних жирів у розвитку діабету та серцево-судинних захворювань.

Про це розповідає Daily Mail.

Згідно з опублікованими у European Journal of Clinical Nutrition результатами, вживання щонайменше 5 грамів вершкового масла на день (приблизно одна чайна ложка) зменшує ризик розвитку діабету 2 типу на 31%. А саме це захворювання є однією з головних причин інфарктів та інсультів.

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Крім того, вершкове масло, за даними дослідження, сприяє підвищенню рівня “хорошого” холестерину (HDL) та зменшує концентрацію шкідливих жирів, які спричиняють закупорку судин.

Ці висновки суперечать медичним рекомендаціям, які сформувалися ще з 1960-х років — саме тоді насичені жири з молочних продуктів вперше пов’язали з хворобами серця.

З іншого боку, продукти, які десятиліттями вважалися “здоровою” альтернативою — маргарини, навпаки, підвищили ризик діабету більш ніж на 40% та серцевих захворювань — на 30%. Дослідники вважають, що причиною цьому — трансжири, які з 1970-х років активно використовувались у виробництві маргарину.

У дослідженні протягом кількох десятків років брали участь близько 2500 людей віком від 30 років. Спостереження за харчовими звичками та станом здоров’я дозволили дослідникам зробити висновок: невеликі, але регулярні порції вершкового масла — корисніші, ніж вважалося раніше.

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На що ще звертати увагу у щоденному раціоні:

Фрукти та овочі: мінімум 5 різних порцій на день.

Клітковина: 30 г на день (еквівалент 2 скибок цільнозернового хліба, 2 печива з вівсяного борошна, 1 велика печена картоплина зі шкіркою).

Крохмалисті вуглеводи: основа страв — хліб, рис, макарони, картопля (краще цільнозернові).

Білки: бобові, яйця, риба, м’ясо (2 порції риби щотижня, одна з них — жирна).

Молочні продукти або замінники — з низьким вмістом жиру та цукру.

Ненасичені жири (оливкова, рапсова олія) — у невеликих кількостях.

Вода: 6–8 склянок на день.

Сіль і насичені жири: до 6 г солі й не більше 20–30 г насичених жирів на день.