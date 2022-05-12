Львівські лікарі успішно видалили зайвий великий пальчик восьмимісячній дівчинці

За словами лікарів, полідактилія – доволі поширена проблема, з якою звертаються пацієнти.

Маленька Ангеліна народилась із зайвим великим пальчиком. Батьки через 7 місяців після народження дівчинки звернулись до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Історію пацієнтки розповіли у виданні Tvoemisto.

Саме у такому віці (від 6 місяців до 1 року) хірурги радять проводити оперативне втручання щодо полідактилії – багатопальчиковості.

Як повідомили у пресслужбі медзакладу, подвоєний великий пальчик став для Ангелінки не просто естетичною вадою. Мама зауважила, що у донечки слабший хапальний рефлекс у лівій руці. Медики Центру виправили деформацію.

"Чим раніше батьки звернуться до фахівця, тим з більшою впевненістю можна сказати, що функціональність кінцівки збережеться повністю і адаптація пройде швидше", – каже, завідувач хірургічним відділенням Центру Богдан Романишин.

Дівчинка ще три тижні буде носити гіпс. Попереду на неї чекає реабілітація.

Після лікування, запевняють лікарі, за руку маляти можна не хвилюватись.

Загалом полідактилія – доволі поширена проблема, з якою звертаються пацієнти. У хірургічному відділенні Центру щомісяця роблять близько семи операцій з приводу вади кисті. Богдан Романишин радить батькам не засмучуватись, якщо у їхніх дітей є полідактилія чи інші деформації, а звертатись до фахівців, які допоможуть це виправити.

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