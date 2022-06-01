Львівські медики провели перший успішний забір стовбурових клітин у дитини

Львівські медики провели перший успішний забір стовбурових клітин у дитини

Ці клітини мають допомогти 4-річному пацієнту, якого лікують від нейробластоми, швидше одужати після високодозової хімієтерапії.

Упродовж 5 днів команда медиків у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі готувала пацієнта до процедури, очікуючи максимальної кількості клітин у крові.

Далі відбувся процес забору за допомогою спеціального обладнаня, яке, пропускаючи кров, відбирає з неї стовбурові клітини та повертає кров назад.

Зібраний матеріал зберігатиметься за температури -196 ℃ до того часу, коли дитина буде готова до трансплантації.

Зараз Максимко вдома. Незабаром він має повернутись у лікарню, де зможе пройти спеціалізоване лікування: високодозову хімієтерапію і трансплантацію кісткового мозку.

Нагадаємо, в Охмадиті почали робити трансплантацію кісткового мозку дорослим. Дитяча лікарня отримала ліцензію.