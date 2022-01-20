Львівські медики спільно з роботом-хірургом врятували молоду жінку, яка вже не могла їсти й пити

Львівські медики спільно з роботом-хірургом врятували молоду жінку, яка вже не могла їсти й пити

Жінка мала діагноз, який за статистикою буває лише в 0,001% людей на планеті.

Вперше в Україні львівські лікарі прооперували стравохід пацієнтки за допомогою робота Da Vinci.

Про це повідомило Перше територіальне медичне об'єднання Львова.

34-річна Мирослава з Львівщини останні два місяці не могла навіть ковтнути води, аби не спровокувати блювання. За цей час жінка схудла на 10 кілограмів.

Причиною цього стала надзвичайно рідкісна хвороба – ахалазія стравоходу, тобто порушення його функції під час прийому їжі. Такий діагноз за статистикою буває лише в 0,001% людей на планеті.

Про рідкісну патологію Мирослава дізналася лише цього місяця, коли звернулася до медиків. До цього жінка два роки страждала спершу від шаленого дискомфорту, а потім — сильного болю. Жінка не могла ковтати ні їжу, ні воду.

Раніше єдиним методом лікування такої хвороби була операція з розрізом грудної клітки і черевної порожнини. Проте тепер хірургічне втручання вдалося зробити всього через чотири маленькі проколи.

"Це дозволило зменшити як травматизм під час операції, так і ризик рецидивів після. Руки робота розсікли м’язеву оболонку стравоходу, яка й провокувала спазм. Далі сформували антирефлюксну манжетку, щоб вміст з шлунку не потрапляв в стравохід", — пояснюють медики.

Зазначається, що такий спосіб лікування значно скоротив і час реабілітації. Уже через день після операції Мирославу виписали з лікарні. Наразі жінка повернулася до нормального життя і може безболісно їсти і пити.

Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова/Facebook

Нагадаємо, раніше у Львівській області медики вперше за допомогою роботизованої системи Da Vinci зробили операцію 19-річній дівчині, яка протягом двох років страждала від тазових болів і проблем з менструальним циклом. У неї також діагностували безпліддя.

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