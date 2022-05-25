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Львівські трансплантологи провели три пересадки нирок спільно зі спеціалістом світового рівня

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Львівські трансплантологи провели три пересадки нирок спільно зі спеціалістом світового рівня

МОЗ

Трансплантолог Роберт Монтгомері очолює Інститут трансплантації Лангон Нью-Йоркського університету, де тільки у 2021 році пересадили 3250 органів. Загалом за свою лікарську практику професор пересадив понад дві тисячі нирок.

Львівські трансплантологи здійснили три пересадки нирок спільно з Робертом Монтгомері.

Під час візиту у Львів він консультував українських спеціалістів, ділився практичним досвідом та взяв участь у пересадці трьох нирок, які виконувала команда львівських трансплантологів Першого медичного об'єднання Львова, повідомили у МОЗ.

Першого ж операційного дня провели родинну трансплантацію. 52-річна мама віддала нирку своєму 30-річному синові. Молодий чоловік хворів на хронічний гломерунонефрит. На діалізі був останні 6 місяців.

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В другий операційний день відбулася трансплантація від померлого донора. Ним стала 61-річна жінка зі Львівщини з важким інсультом. Згоду на донорство органів надали родичі.

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Одну нирку пересадили 43-річній жінці з Макіївки, що на Донеччині, у якої минулого року відмовили нирки. Відтоді вона перебувала на гемодіалізі.

На лист очікування стала у березні цього року, а вже у травні отримала рятівний орган.

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Другу нирку отримав 40-річний чоловік з Тернопільської області з хронічним гломерунонефритом, що перебував на гемодіалізі більше 5 років.

Нагадаємо, в Охмадиті почали робити трансплантацію кісткового мозку дорослим. Дитяча лікарня отримала ліцензію. 

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