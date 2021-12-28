Ляшко озвучив поради, як запобігти опікам у маленьких дітей: список

Ляшко озвучив поради, як запобігти опікам у маленьких дітей: список

Не дозволяйте дітям самостійно користуватися піротехнічними виробами.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко озвучив три прості поради, як запобігти опікам.

Про це він повідомив у Facebook.

Не залишайте у доступному для маленьких дітей місці чашки з гарячими напоями чи кип'ятком. Слідкуйте за тим, щоб дроти електричних кип’ятильників й чайників не звисали вниз. Гарячі рідини є найбільш поширеною причиною опіків у віковій категорії дітей від 0 до 5 років і людей похилого віку. Не дозволяйте дітям самостійно користуватися піротехнічними виробами. Навіть звичайні петарди можуть завдати непоправної шкоди. Розкажіть дитині, особливо у підлітковому віці, якою небезпечною може стати забавка молодіжного руху "зачеперів". Термічні опіки, які діти отримують під час селфі на потягах чи в інших місцях із високою напругою можуть коштувати життя.

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"Виконання цих порад не потребує додаткових матеріальних витрат з боку батьків, але точно врятує життя та здоров'я вашій дитині", - підкреслив Ляшко.

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