Лишай у дитини: який вигляд має, чим лікувати і коли до лікаря

Лишай у дитини: як лікувати

Важливо знати, який вигляд має лишай у дитини, адже різні види хвороби потребують різного лікування. У деяких випадках достатньо місцевих мазей, а інколи потрібна консультація дерматолога та медикаментозна терапія.

Стригучий лишай у дітей

Стригучий лишай у дітей — це грибкова інфекція шкіри, волосся або нігтів. Найчастіше діти заражаються після контакту з хворими тваринами, іншими дітьми або через спільні речі: рушники, гребінці, головні убори.

Який вигляд має стригучий лишай у дитини

Основні симптоми:

круглі або овальні червоні плями;

лущення шкіри;

свербіж;

чіткі краї висипання;

випадіння волосся у зоні ураження;

ламкість волосся біля кореня.

На шкірі голови можуть з’являтися ділянки, де волосся ніби «підстрижене», через що хвороба й отримала назву «стригучий лишай».

Лишай у дитини: як лікувати

Лікування залежить від локалізації та ступеня ураження. Зазвичай лікарі призначають:

протигрибкові мазі або креми;

шампуні з протигрибковими компонентами;

у складніших випадках — таблетки.

Батьки часто запитують, лишай у дитини чим мазати. Без консультації лікаря небажано використовувати гормональні мазі, адже вони можуть погіршити перебіг грибкової інфекції. Найкраще звернутися до дерматолога для підтвердження діагнозу.

Рожевий лишай у дитини

Рожевий лишай у дитини — це шкірне захворювання, яке часто виникає після вірусних інфекцій або на тлі ослабленого імунітету. Точна причина розвитку досі остаточно не встановлена.

Характерні ознаки:

поява однієї великої рожевої плями;

через кілька днів — дрібніші висипання на тілі;

легке лущення;

іноді свербіж.

Найчастіше висип локалізується на животі, спині, грудях та плечах.

Чи заразний рожевий лишай

Рожевий лишай вважається малозаразним. У більшості випадків дитина не потребує суворої ізоляції, однак важливо дотримуватися правил гігієни.

Захворювання часто минає самостійно протягом кількох тижнів. Лікар може рекомендувати:

зволожувальні креми;

засоби проти свербежу;

уникнення перегрівання шкіри;

м’який догляд без агресивного мила.

Оперізувальний лишай у дітей

Оперізувальний лишай у дітей трапляється рідше, але про нього варто знати. Його викликає той самий вірус, що й вітрянку.

Симптоми можуть включати:

болючі висипання у вигляді пухирців;

печіння або поколювання шкіри;

підвищення температури;

слабкість.

Висип зазвичай розташовується смугою з одного боку тіла.

Коли потрібен лікар

Оперізувальний лишай потребує обов’язкової консультації педіатра або дерматолога. У деяких випадках дитині можуть призначити противірусні препарати.

Загальні правила лікування лишаю у дітей

Якщо батьки помітили підозрілі висипання, важливо не займатися самолікуванням. Різні види лишаю мають схожі симптоми, але потребують різного підходу.

Основні правила лікування:

не розчісувати висип;

користуватися окремими рушниками;

регулярно прати постіль і одяг;

дотримуватися рекомендацій лікаря;

обмежити тісний контакт з іншими дітьми при заразних формах.

Також не варто самостійно припікати плями йодом або спиртом без призначення спеціаліста.

Профілактика лишаю

Щоб знизити ризик зараження:

навчайте дитину мити руки після вулиці;

не дозволяйте користуватися чужими речами;

регулярно перевіряйте домашніх тварин у ветеринара;

уникайте контакту з безпритульними котами та собаками;

підтримуйте імунітет дитини.

Особливо уважними варто бути після відвідування басейнів, спортивних секцій та дитячих колективів.

FAQ

Чи заразний лишай у дітей?

Так, деякі види лишаю, особливо стригучий, легко передаються через контакт зі шкірою, тваринами або особистими речами.

Скільки лікується лишай у дитини?

Тривалість лікування залежить від виду хвороби. Стригучий лишай може лікуватися від кількох тижнів до кількох місяців, тоді як рожевий часто минає самостійно.

Чи можна дитині з лишаєм ходити в садок або школу?

За заразних форм лікар може рекомендувати тимчасову ізоляцію до початку лікування або повного одужання. Рішення залежить від типу лишаю та стану дитини.

