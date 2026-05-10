Лишай у дитини: який вигляд має, чим лікувати і коли до лікаря
Лишай у дітей — це група шкірних захворювань, які можуть мати грибкове або вірусне походження. Найчастіше батьки стикаються зі стригучим або рожевим лишаєм, які проявляються плямами, свербежем і лущенням шкіри.
Важливо знати, який вигляд має лишай у дитини, адже різні види хвороби потребують різного лікування. У деяких випадках достатньо місцевих мазей, а інколи потрібна консультація дерматолога та медикаментозна терапія.
Стригучий лишай у дітей
Стригучий лишай у дітей — це грибкова інфекція шкіри, волосся або нігтів. Найчастіше діти заражаються після контакту з хворими тваринами, іншими дітьми або через спільні речі: рушники, гребінці, головні убори.
Який вигляд має стригучий лишай у дитини
Основні симптоми:
круглі або овальні червоні плями;
лущення шкіри;
свербіж;
чіткі краї висипання;
випадіння волосся у зоні ураження;
ламкість волосся біля кореня.
На шкірі голови можуть з’являтися ділянки, де волосся ніби «підстрижене», через що хвороба й отримала назву «стригучий лишай».
Лишай у дитини: як лікувати
Лікування залежить від локалізації та ступеня ураження. Зазвичай лікарі призначають:
протигрибкові мазі або креми;
шампуні з протигрибковими компонентами;
у складніших випадках — таблетки.
Батьки часто запитують, лишай у дитини чим мазати. Без консультації лікаря небажано використовувати гормональні мазі, адже вони можуть погіршити перебіг грибкової інфекції. Найкраще звернутися до дерматолога для підтвердження діагнозу.
Рожевий лишай у дитини
Рожевий лишай у дитини — це шкірне захворювання, яке часто виникає після вірусних інфекцій або на тлі ослабленого імунітету. Точна причина розвитку досі остаточно не встановлена.
Характерні ознаки:
поява однієї великої рожевої плями;
через кілька днів — дрібніші висипання на тілі;
легке лущення;
іноді свербіж.
Найчастіше висип локалізується на животі, спині, грудях та плечах.
Чи заразний рожевий лишай
Рожевий лишай вважається малозаразним. У більшості випадків дитина не потребує суворої ізоляції, однак важливо дотримуватися правил гігієни.
Захворювання часто минає самостійно протягом кількох тижнів. Лікар може рекомендувати:
зволожувальні креми;
засоби проти свербежу;
уникнення перегрівання шкіри;
м’який догляд без агресивного мила.
Оперізувальний лишай у дітей
Оперізувальний лишай у дітей трапляється рідше, але про нього варто знати. Його викликає той самий вірус, що й вітрянку.
Симптоми можуть включати:
болючі висипання у вигляді пухирців;
печіння або поколювання шкіри;
підвищення температури;
слабкість.
Висип зазвичай розташовується смугою з одного боку тіла.
Коли потрібен лікар
Оперізувальний лишай потребує обов’язкової консультації педіатра або дерматолога. У деяких випадках дитині можуть призначити противірусні препарати.
Загальні правила лікування лишаю у дітей
Якщо батьки помітили підозрілі висипання, важливо не займатися самолікуванням. Різні види лишаю мають схожі симптоми, але потребують різного підходу.
Основні правила лікування:
не розчісувати висип;
користуватися окремими рушниками;
регулярно прати постіль і одяг;
дотримуватися рекомендацій лікаря;
обмежити тісний контакт з іншими дітьми при заразних формах.
Також не варто самостійно припікати плями йодом або спиртом без призначення спеціаліста.
Профілактика лишаю
Щоб знизити ризик зараження:
навчайте дитину мити руки після вулиці;
не дозволяйте користуватися чужими речами;
регулярно перевіряйте домашніх тварин у ветеринара;
уникайте контакту з безпритульними котами та собаками;
підтримуйте імунітет дитини.
Особливо уважними варто бути після відвідування басейнів, спортивних секцій та дитячих колективів.
FAQ
Чи заразний лишай у дітей?
Так, деякі види лишаю, особливо стригучий, легко передаються через контакт зі шкірою, тваринами або особистими речами.
Скільки лікується лишай у дитини?
Тривалість лікування залежить від виду хвороби. Стригучий лишай може лікуватися від кількох тижнів до кількох місяців, тоді як рожевий часто минає самостійно.
Чи можна дитині з лишаєм ходити в садок або школу?
За заразних форм лікар може рекомендувати тимчасову ізоляцію до початку лікування або повного одужання. Рішення залежить від типу лишаю та стану дитини.