ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
3 хв

Лишай у дитини: який вигляд має, чим лікувати і коли до лікаря

Лишай у дітей — це група шкірних захворювань, які можуть мати грибкове або вірусне походження. Найчастіше батьки стикаються зі стригучим або рожевим лишаєм, які проявляються плямами, свербежем і лущенням шкіри.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Лишай у дитини: як лікувати

Лишай у дитини: як лікувати / © unsplash.com

Важливо знати, який вигляд має лишай у дитини, адже різні види хвороби потребують різного лікування. У деяких випадках достатньо місцевих мазей, а інколи потрібна консультація дерматолога та медикаментозна терапія.

Стригучий лишай у дітей

Стригучий лишай у дітей — це грибкова інфекція шкіри, волосся або нігтів. Найчастіше діти заражаються після контакту з хворими тваринами, іншими дітьми або через спільні речі: рушники, гребінці, головні убори.

Який вигляд має стригучий лишай у дитини

Основні симптоми:

  • круглі або овальні червоні плями;

  • лущення шкіри;

  • свербіж;

  • чіткі краї висипання;

  • випадіння волосся у зоні ураження;

  • ламкість волосся біля кореня.

На шкірі голови можуть з’являтися ділянки, де волосся ніби «підстрижене», через що хвороба й отримала назву «стригучий лишай».

Лишай у дитини: як лікувати

Лікування залежить від локалізації та ступеня ураження. Зазвичай лікарі призначають:

  • протигрибкові мазі або креми;

  • шампуні з протигрибковими компонентами;

  • у складніших випадках — таблетки.

Батьки часто запитують, лишай у дитини чим мазати. Без консультації лікаря небажано використовувати гормональні мазі, адже вони можуть погіршити перебіг грибкової інфекції. Найкраще звернутися до дерматолога для підтвердження діагнозу.

Рожевий лишай у дитини

Рожевий лишай у дитини — це шкірне захворювання, яке часто виникає після вірусних інфекцій або на тлі ослабленого імунітету. Точна причина розвитку досі остаточно не встановлена.

Характерні ознаки:

  • поява однієї великої рожевої плями;

  • через кілька днів — дрібніші висипання на тілі;

  • легке лущення;

  • іноді свербіж.

Найчастіше висип локалізується на животі, спині, грудях та плечах.

Чи заразний рожевий лишай

Рожевий лишай вважається малозаразним. У більшості випадків дитина не потребує суворої ізоляції, однак важливо дотримуватися правил гігієни.

Захворювання часто минає самостійно протягом кількох тижнів. Лікар може рекомендувати:

  • зволожувальні креми;

  • засоби проти свербежу;

  • уникнення перегрівання шкіри;

  • м’який догляд без агресивного мила.

Оперізувальний лишай у дітей

Оперізувальний лишай у дітей трапляється рідше, але про нього варто знати. Його викликає той самий вірус, що й вітрянку.

Симптоми можуть включати:

  • болючі висипання у вигляді пухирців;

  • печіння або поколювання шкіри;

  • підвищення температури;

  • слабкість.

Висип зазвичай розташовується смугою з одного боку тіла.

Коли потрібен лікар

Оперізувальний лишай потребує обов’язкової консультації педіатра або дерматолога. У деяких випадках дитині можуть призначити противірусні препарати.

Загальні правила лікування лишаю у дітей

Якщо батьки помітили підозрілі висипання, важливо не займатися самолікуванням. Різні види лишаю мають схожі симптоми, але потребують різного підходу.

Основні правила лікування:

  • не розчісувати висип;

  • користуватися окремими рушниками;

  • регулярно прати постіль і одяг;

  • дотримуватися рекомендацій лікаря;

  • обмежити тісний контакт з іншими дітьми при заразних формах.

Також не варто самостійно припікати плями йодом або спиртом без призначення спеціаліста.

Профілактика лишаю

Щоб знизити ризик зараження:

  • навчайте дитину мити руки після вулиці;

  • не дозволяйте користуватися чужими речами;

  • регулярно перевіряйте домашніх тварин у ветеринара;

  • уникайте контакту з безпритульними котами та собаками;

  • підтримуйте імунітет дитини.

Особливо уважними варто бути після відвідування басейнів, спортивних секцій та дитячих колективів.

FAQ

Чи заразний лишай у дітей?

Так, деякі види лишаю, особливо стригучий, легко передаються через контакт зі шкірою, тваринами або особистими речами.

Скільки лікується лишай у дитини?

Тривалість лікування залежить від виду хвороби. Стригучий лишай може лікуватися від кількох тижнів до кількох місяців, тоді як рожевий часто минає самостійно.

Чи можна дитині з лишаєм ходити в садок або школу?

За заразних форм лікар може рекомендувати тимчасову ізоляцію до початку лікування або повного одужання. Рішення залежить від типу лишаю та стану дитини.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie