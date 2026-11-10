Лише два шматочки на день: який продукт допоможе знизити тиск та покращити роботу мозку

Темний шоколад для серця і судин — скільки їсти та який обирати / © www.freepik.com/free-photo

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Темний шоколад може позитивно впливати на артеріальний тиск, стан судин і роботу мозку. Однак його користь залежить від вмісту какао та кількості спожитого продукту. Дослідження свідчать про потенційні переваги шоколаду з високим вмістом флавоноїдів, хоча фахівці застерігають від надмірного споживання солодощів.

Про це пише Mirror, згадуючи рекомендації покійного британського лікаря Майкла Мослі та результати наукових досліджень.

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Мослі, який був ведучим подкасту BBC Just One Thing, розповідав, що кілька шматочків темного шоколаду можуть принести користь здоров’ю. За його словами, це пов’язано з високим вмістом флавоноїдів — природних сполук, які містяться в рослинних продуктах.

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Лікар зазначав, що темний шоколад може сприяти зниженню артеріального тиску, покращенню роботи серцево-судинної системи та мозку. Водночас він наголошував на важливості правильного вибору продукту.

Який шоколад варто обирати

Майкл Мослі рекомендував замінювати молочний або білий шоколад темним із вмістом какао близько 85%.

Він пояснював, що какао-боби є одним із найбагатших природних джерел флавоноїдів. Ці речовини також містяться в полуниці, чорниці, яблуках, чаї та цибулі.

За словами лікаря, білий шоколад не містить флавоноїдів, а в молочному їх значно менше. Найбільше цих сполук зберігається в темному шоколаді з високим вмістом какао, який зазнав мінімального оброблення.

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Одним із прикладів потенційної користі какао Мослі називав дослідження народу гуна, представники якого живуть поблизу узбережжя Панами.

Дослідники виявили, що в цього населення артеріальний тиск зазвичай не підвищується з віком. Одним із можливих пояснень називали регулярне споживання несолодкого какао — за деякими даними, до п’яти чашок на день.

Що показали дослідження впливу шоколаду на здоров’я

У Португалії провели дослідження за участю 30 здорових добровольців, які протягом місяця щодня з’їдали по 20 грамів темного шоколаду. Результати показали невелике, але статистично значуще зниження артеріального тиску.

Інше дослідження, проведене в Італії, охопило 90 літніх людей. Учасники вживали спеціальний какао-напій із високим вмістом флавоноїдів. Після цього дослідники зафіксували покращення показників артеріального тиску, чутливості до інсуліну та когнітивних функцій.

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Окремо науковці вивчали вплив флавоноїдів на мозок молодих людей. Учасникам пропонували два різні напої — з високим і низьким вмістом цих сполук.

Ті, хто вживав напій із більшою кількістю флавоноїдів, краще виконували певні когнітивні завдання. Дослідження мозку також показало покращення кровотоку та насичення киснем.

Крім того, дослідження професорки Аедін Кессіді з Королівського університету Белфаста продемонструвало, що щоденне споживання темного шоколаду з високим вмістом флавоноїдів може покращувати еластичність кровоносних судин, чутливість до інсуліну та показники холестерину в жінок із діабетом другого типу.

Скільки темного шоколаду можна їсти щодня

У подкасті Майкл Мослі пояснював, що для отримання потенційної користі достатньо лише двох шматочків темного шоколаду на день.

Водночас лікар застерігав, що збільшення порції не означає більшої користі. Надмірне споживання шоколаду може призвести до підвищення рівня цукру в крові та збільшення ваги, що негативно впливає на серцево-судинне здоров’я.

Тому замість додаткових солодощів він пропонував замінювати звичні перекуси невеликою кількістю темного шоколаду.

Чому навіть темним шоколадом не варто зловживати

У Британському фонді серця (BHF) звернули увагу на результати огляду досліджень 2025 року. Вони свідчать, що продукти, які містять флаваноли, зокрема какао, чай і деякі фрукти, потенційно можуть знижувати ризик серцево-судинних захворювань.

Однак фахівці наголошують, що шоколад із магазинів зазвичай містить значно менше флаванолів, ніж какао-продукти, які використовують у наукових дослідженнях. Частина цих сполук втрачається під час виробництва.

Крім того, темний шоколад, як і інші його види, містить жири, насичені жири, цукор і калорії. Якщо їсти його забагато, це може сприяти підвищенню рівня холестерину та збільшенню ваги.

Ще одна складність полягає в тому, що виробники зазвичай не вказують точний вміст флаванолів на упаковках. Через це визначити, скільки корисних сполук міститься в конкретному продукті, непросто.

У фонді також нагадали, що флаваноли можна отримувати з інших продуктів, зокрема зеленого та чорного чаю, винограду, яблук, груш і горіхів. Вони допомагають урізноманітнити раціон без додаткової кількості насичених жирів і цукру.

Фахівці BHF зазначають, що невелика кількість темного шоколаду кілька разів на тиждень може бути частиною збалансованого харчування.

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