Салатне листя / © Pexels

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Регулярне вживання листових зелених овочів може бути пов’язане не лише зі здоров’ям серця, а й із кращою роботою легень. Масштабне дослідження за участю майже 180 тисяч людей показало, що високий рівень споживання вітаміну К1, який міститься у шпинаті, капусті кале та броколі, асоціюється з нижчим ризиком розвитку хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ).

Про це повідомило видання Earth.com.

Дослідження провели науковці Університету Едіт Коуен в Австралії. Для аналізу вони використали дані великого британського дослідження здоров’я, у межах якого за учасниками спостерігали понад десять років. Метою було з’ясувати, чи пов’язане споживання вітаміну К із ризиком розвитку ХОЗЛ — захворювання, яке поступово погіршує функцію легень і ускладнює дихання.

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Учені звернули увагу на дві форми цього вітаміну. Вітамін К1 міститься переважно в листових зелених овочах, зокрема у шпинаті, капусті кале та броколі. Вітамін К2 людина отримує з м’яса, яєць і молочних продуктів.

Результати показали, що люди, які споживали найбільше продуктів із вітаміном К1, мали приблизно на 16% нижчий ризик розвитку ХОЗЛ порівняно з тими, хто отримував його найменше. Крім того, вони демонстрували кращі показники під час тестів на функцію легень. Дослідники відзначили, що зі збільшенням кількості листової зелені результати покращувалися, а найвиразніший ефект спостерігався на рівні приблизно однієї порції капусти кале на день.

Найбільш помітний зв’язок між вживанням вітаміну К1 і кращим станом легень виявили серед людей, які курять або працюють в умовах підвищеної запиленості чи контактують із вихлопними газами. Водночас автори роботи наголошують, що дослідження демонструє лише зв’язок між харчуванням і станом здоров’я, а не доводить, що саме листова зелень запобігає розвитку хвороби.

Науковці також запропонували можливе пояснення отриманих результатів. Вони припускають, що вітамін К1 може активувати білок, який допомагає підтримувати еластичність волокон легеневої тканини. Саме ці волокна дають легеням змогу нормально розширюватися та стискатися під час дихання. Проте цей механізм у межах дослідження безпосередньо не перевіряли, тому він поки залишається гіпотезою.

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На відміну від К1, вітамін К2 не продемонстрував зв’язку зі зниженням ризику ХОЗЛ. Хоча в окремих випадках він був пов’язаний із дещо кращими показниками дихальних тестів, захисного ефекту щодо розвитку хвороби дослідники не виявили.

Окремо автори зазначають, що жодна з форм вітаміну К не вплинула на ризик розвитку астми. На їхню думку, це може свідчити про те, що поживна речовина потенційно пов’язана із підтримкою структури легеневої тканини, а не з процесами алергічного запалення дихальних шляхів.

Дослідники також підкреслюють, що листова зелень не здатна усунути наслідки куріння. За їхніми словами, найважливішими способами зберегти здоров’я легень залишаються відмова від тютюну та зменшення впливу забрудненого повітря. Водночас регулярне споживання продуктів, багатих на вітамін К1, може стати одним із додаткових чинників підтримки функції легень у довгостроковій перспективі.

Наступним кроком, за словами авторів, мають стати клінічні випробування, які допоможуть перевірити, чи справді збільшення кількості листової зелені в раціоні безпосередньо покращує здоров’я легень.

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